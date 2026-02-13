Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Шок в кубке. Атлетико уничтожил Барселону в первом матче 1/2 финала
Кубок Испании
Атлетико Мадрид
12.02.2026 22:00 – FT 4 : 0
Барселона
Кубок Испании
13 февраля 2026, 00:02 | Обновлено 13 февраля 2026, 00:06
Шок в кубке. Атлетико уничтожил Барселону в первом матче 1/2 финала

Матч завершился со счетом 4:0

Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 12 февраля, состоялся первый матч 1/2 финала Кубка Испании, в котором встретились мадридский «Атлетико» и «Барселона».

Игра прошла в городе Мадрид на стадионе «Метрополитано» и завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев поля.

Для каталонцев все пошло не по плану еще на 6-й минуте, когда Эрик и Жоан Гарсии организовали автогол. Позже, в этом же тайме, «Атлетико» забил еще 3 гола «Барселоне».

В начале второй половины встречи «сине-гранатовые» отыграли один мяч, но взятие ворот отменили из-за офсайда.

На 85-й минуте упомянутый выше Эрик Гарсия получил прямую красную карточку.

Ответный матч состоится 3 марта 2026 года.

Кубок Испании 2025/26. 1/2 финала, 1-й матч, 12 февраля
Атлетико – Барселона – 4:0
Голы: Эрик Гарсия, 6 (автогол), Гризманн, 14, Лукман, 33, Альварес, 45+2
Удаление: Эрик Гарсия, 85 (Барселона)

Атлетико Мадрид: Хуан Муссо, Науэль Молина, Давид Ганцко, Марк Пубиль, Маттео Руджери, Маркос Льоренте, Хорхе Коке (Робен Ле Норман, 90), Джулиано Симеоне, Хулиан Альварес (Александер Сьорлот, 68), Адемола Лукман (Тьяго Альмада, 73), Антуан Гризманн (Алекс Баена, 68)

Барселона: Хоан Гарсия, Эрик Гарсия, Алехандро Бальде (Жоау Канселу, 77), Жюль Кунде, Пау Кубарси (Рональд Араухо, 77), Френки де Йонг, Марк Касадо (Роберт Левандовски, 37), Фермин Лопес (Жерар Мартин, 88), Ламин Ямал, Дани Ольмо, Ферран Торрес

События матча

85’
Эрик Гарсия (Барселона) получает красную карточку.
45’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Хулиан Альварес (Атлетико Мадрид), асcист Адемола Лукман.
33’
ГОЛ ! Мяч забил Адемола Лукман (Атлетико Мадрид), асcист Хулиан Альварес.
14’
ГОЛ ! Мяч забил Антуан Гризманн (Атлетико Мадрид), асcист Науэль Молина.
6’
ГОЛ ! Автогол забил Эрик Гарсия (Барселона).
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
