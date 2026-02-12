Михаилу Мудрику хотят запретить посещать страну

Украинский футболист Михаил Мудрик попал в очередной скандал, его аккаунт на платформе FACEIT был временно заблокирован. Причиной стала словесная перепалка с поляками во время игры в CS2.

На поведение украинского вингера резко отреагировал известный польский журналист Петр Слонка.

«Мудрик опустился до уровня тролля. Он не выражает никакого раскаяния, хотя неоднократно писал резкие слова в адрес поляков. Он сделал это как очень публичное лицо. Он должен был знать, что это станет вирусным в СМИ. Это еще один его безрассудный поступок. У украинцев есть список людей, которые настроены антиукраински и пророссийски – Миротворец.

Мое мнение таково: давайте внесем его в подобный список и временно запретим ему посещать нашу страну», – написал Слонка.