Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Михаилу Мудрику хотят запретить посещать страну
Англия
12 февраля 2026, 23:22 |
935
2

На украинца обиделись в Польше

Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Украинский футболист Михаил Мудрик попал в очередной скандал, его аккаунт на платформе FACEIT был временно заблокирован. Причиной стала словесная перепалка с поляками во время игры в CS2.

На поведение украинского вингера резко отреагировал известный польский журналист Петр Слонка.

«Мудрик опустился до уровня тролля. Он не выражает никакого раскаяния, хотя неоднократно писал резкие слова в адрес поляков. Он сделал это как очень публичное лицо. Он должен был знать, что это станет вирусным в СМИ. Это еще один его безрассудный поступок. У украинцев есть список людей, которые настроены антиукраински и пророссийски – Миротворец.

Мое мнение таково: давайте внесем его в подобный список и временно запретим ему посещать нашу страну», – написал Слонка.

Дмитрий Олийченко
Vanil10
Поляци, поцелуйте мі в сраци!!!
Ответить
0
kadaad .
ляшские клоуны!!!
Ответить
-1
REALIST
"Хочуть заборонити" і висер журналюги якогось це різні речі... Та й у Мудрика крім Польщі є де баблом ср.ти...
Ответить
-1
