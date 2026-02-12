В Динамо рассказали, что клуб оказался в непростой ситуации

Чуть больше чем через неделю, 20 февраля, киевское «Динамо» проведет первый матч в календарном 2026 году. «Бело-синие» примут на своем поле львовский «Рух». Мы пообщались с главным агрономом стадиона «Динамо» им. Валерия Лобановского Дмитрием Зиновьев, который рассказал об особенностях зимней подготовки газона и вызовах, с которыми пришлось столкнуться в этом сезоне.

– Как проходит подготовка газона на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского к первому матчу в календарном году?

– Подготовка к весенней части сезона в этом году проходит в непростых погодных условиях. У нас значительные перепады температур, периоды сильных морозов и снегопадов. Сейчас основные работы сосредоточены на сохранении газона: это регулярная уборка снега, накрытие поля специальной пленкой и агропокрытиями для защиты травы.

2 февраля была впервые включена система подогрева поля. При благоприятных условиях она позволяет поддерживать оптимальную температуру почвы для жизнедеятельности травы. В то же время в нынешних реалиях энергоснабжения мы вынуждены работать максимально рационально, что также влияет на процесс подготовки.

– Сколько времени нужно, чтобы газон полностью восстановился после зимней паузы?

– Газон – это живой организм, и понятие «полного восстановления» после зимы довольно условно. Как правило, пикового качества покрытия в наших климатических условиях удается достичь ближе к маю, то есть под конец сезона, когда стабилизируется температура воздуха и почвы. Сейчас главная задача – привести поле в состояние, пригодного для проведения матча: без снега, льда или избыточной влаги, с четкой разметкой и равномерным зеленым покрытием.

– Какие современные технологии или методики применяются для поддержания качества покрытия

– На стадионе «Динамо» используется современное гибридное покрытие, которое сочетает натуральную траву с искусственными волокнами. Это значительно повышает устойчивость газона к нагрузкам и погодным факторам. Арена оснащена всеми необходимыми системами для ухода: подогревом, дренажом, современной техникой для обслуживания поля. В стандартных условиях это позволяет поддерживать очень качественное покрытие даже в холодный период.

– Вы работаете уже не первый год, конкретно в «Динамо» – уже второй год. Изменился ли подход к уходу за полем по сравнению с предыдущей зимой?

– Если сравнивать с прошлым годом, подход к работе не изменился – изменились погодные условия. Прошлой зимой на момент подготовки фактически не было снега, температура достигала восьми градусов выше нуля, что значительно упрощало процессы ухода. В этом году у нас периоды морозов до минус 20, значительный снежный покров и сложные погодные условия. Для газона это серьезное испытание. При таких температурах достичь идеального качества практически невозможно – даже с использованием подогрева. Кроме того, стадион принимает матчи двух команд, что также означает повышенную нагрузку на покрытие в течение сезона.

– Что для вас является главным показателем того, что поле идеально подготовлено к игре?

– При таких погодных условиях речь не идет об «идеальном поле» в классическом понимании. Наша задача – качественно подготовить газон к проведению игры: обеспечить ровную поверхность, убрать снег и лед, обеспечить стабильное покрытие для футболистов. Как я уже говорил, пиковое качество газона традиционно достигается либо в конце сезона, в мае, либо после летнего межсезонья, когда команда выходит на обновленное поле. Сейчас же мы работаем ежедневно, чтобы команда имела максимально комфортные условия для старта футбольного года, несмотря на все погодные и технические вызовы.