Полузащитник ЛНЗ объяснил поражение от чемпиона Латвии

ЛНЗ в последнем спарринге в Турции потерпел первое поражение на сборе – от латвийской Риги.

Один из лидеров черкасской команды Геннадий Пасич эксклюзивно для Sport.ua рассказал, что помешало лидеру УПЛ продолжить победную серию, уступив сопернику 1:3.

«Не думаю, что сказался, образно говоря, чемоданное настроение, ведь этим спаррингом с «горожанами» мы завершали длительный заграничный сбор. Скорее просто возникли проблемы с концентрацией, ведь Рига забивала после наших грубых просчетов.

Хотя следует отдать должное чемпиону Латвии, произведшему сильное впечатление технической подготовкой, комбинационным стилем. Могли ли не проиграть? Да, если бы реализовали созданные у ворот визави голевые моменты. К сожалению, этого не произошло.

Конечно, обидно завершать этап подготовки на минорной ноте, но было бы гораздо хуже, если бы такие «привозы» имели место в официальных матчах. Потому ничего страшного не произошло. Просто нужно по возвращении домой продуктивно поработать над допущенными ошибками».