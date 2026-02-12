Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Выше экс-звезды Реала. Зубков – в топ-3 в Турции по ключевым пасам
Турция
12 февраля 2026, 19:25 |
283
0

Выше экс-звезды Реала. Зубков – в топ-3 в Турции по ключевым пасам

Украинец демонстрирует класс в Суперлиге

12 февраля 2026, 19:25 |
283
0
Выше экс-звезды Реала. Зубков – в топ-3 в Турции по ключевым пасам
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зубков

Украинский вингер «Трабзонспора» Александр Зубков входит в тройку лучших игроков чемпионата Турции по сделанным ключевым пасам, сообщает Fanatik.

Возглавляет рейтинг полузащитник «Газиантепа» Александру Максим. Он отдал 60 ключевых пасов в текущем розыгрыше турецкой Суперлиги. Его главным преследователем является полузащитник «Бешикташа» Оркун Кёкчю (57 передач). Зубков с показателем 51 пас идет третьим в рейтинге.

Интересно, что украинец значительно превосходит результат бывшего вингера мадридского «Реала» Марко Асенсио, который сейчас выступает за «Фенербахче». Показатель испанца - «всего» 37 ключевых пасов.

Сообщалось, что Зубков получил травму в чемпионате Турции.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Стыд дня. Звездный партнер Роналду перешел в зенит
Дубль Актюркоглу. Фенербахче легко обыграл Генчлербирлиги
Чемпионат Турции: ассист вингера Динамо, разгром от Галатасарая
Александр Зубков Оркун Кёкчю Марко Асенсио чемпионат Турции по футболу статистика
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мирон МАРКЕВИЧ: «Нам дали понять, чтобы мы сидели и не высовывались»
Футбол | 12 февраля 2026, 07:17 0
Мирон МАРКЕВИЧ: «Нам дали понять, чтобы мы сидели и не высовывались»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Нам дали понять, чтобы мы сидели и не высовывались»

Бывший тренер «Металлиста» – о том, почему харьковская команда так и не стала чемпионом

Позор года! Украинца Гераскевича дисквалифицировали на Олимпиаде-2026
Олимпийские игры | 12 февраля 2026, 10:16 153
Позор года! Украинца Гераскевича дисквалифицировали на Олимпиаде-2026
Позор года! Украинца Гераскевича дисквалифицировали на Олимпиаде-2026

МОК отстранил украинца за ношение «шлема памяти»

И сразу cенсация. Стартовал хоккейный турнир Олимпиады-2026
Олимпийские игры | 12.02.2026, 00:02
И сразу cенсация. Стартовал хоккейный турнир Олимпиады-2026
И сразу cенсация. Стартовал хоккейный турнир Олимпиады-2026
Громкая сенсация: Свентек проиграла 52-й ракетке мира в четвертьфинале Дохи
Теннис | 12.02.2026, 18:46
Громкая сенсация: Свентек проиграла 52-й ракетке мира в четвертьфинале Дохи
Громкая сенсация: Свентек проиграла 52-й ракетке мира в четвертьфинале Дохи
Полузащитник Эпицентра рассказал о победе над грандом узбекского футбола
Футбол | 12.02.2026, 19:55
Полузащитник Эпицентра рассказал о победе над грандом узбекского футбола
Полузащитник Эпицентра рассказал о победе над грандом узбекского футбола
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Вопрос решен. Роналду и Аль-Наср определились с будущим
Вопрос решен. Роналду и Аль-Наср определились с будущим
10.02.2026, 16:50 4
Футбол
Президент WBC назвал имя соперника Александра Усика
Президент WBC назвал имя соперника Александра Усика
11.02.2026, 01:32
Бокс
Воспитаннику Шахтера и бывшему украинцу-предателю указали на дверь в россии
Воспитаннику Шахтера и бывшему украинцу-предателю указали на дверь в россии
11.02.2026, 10:20 7
Футбол
Динамо анонсировало кадровые новости: вернулся украинский вратарь
Динамо анонсировало кадровые новости: вернулся украинский вратарь
11.02.2026, 08:01 3
Футбол
Определена соперница Свитолиной в 1/8 финала престижного турнира в Дохе
Определена соперница Свитолиной в 1/8 финала престижного турнира в Дохе
10.02.2026, 21:19 7
Теннис
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Этот парень сейчас опаснее Майка Тайсона»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Этот парень сейчас опаснее Майка Тайсона»
11.02.2026, 06:12 2
Бокс
Рекорд украинских саночниц и первый хоккейный шок. Как прошел 5-й день ОИ
Рекорд украинских саночниц и первый хоккейный шок. Как прошел 5-й день ОИ
12.02.2026, 09:21 4
Олимпийские игры
ФОТО. Винисиус собрал игроков Реала в ресторане. Лунин уехал первым
ФОТО. Винисиус собрал игроков Реала в ресторане. Лунин уехал первым
12.02.2026, 07:05 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем