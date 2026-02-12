Выше экс-звезды Реала. Зубков – в топ-3 в Турции по ключевым пасам

Украинский вингер «Трабзонспора» Александр Зубков входит в тройку лучших игроков чемпионата Турции по сделанным ключевым пасам, сообщает Fanatik.

Возглавляет рейтинг полузащитник «Газиантепа» Александру Максим. Он отдал 60 ключевых пасов в текущем розыгрыше турецкой Суперлиги. Его главным преследователем является полузащитник «Бешикташа» Оркун Кёкчю (57 передач). Зубков с показателем 51 пас идет третьим в рейтинге.

Интересно, что украинец значительно превосходит результат бывшего вингера мадридского «Реала» Марко Асенсио, который сейчас выступает за «Фенербахче». Показатель испанца - «всего» 37 ключевых пасов.

Сообщалось, что Зубков получил травму в чемпионате Турции.