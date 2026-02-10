ОФИЦИАЛЬНО. Стыд дня. Звездный партнер Роналду перешел в зенит

Колумбийский нападающий саудовского «Аль-Насра» Джон Дуран, который в этом сезоне выступал за турецкий «Фенербахче», официально перешел в санкт-петербургский «Зенит».

Перед этим «Аль-Наср» вернул его из аренды.

Переход в российский клуб состоялся на правах аренды до завершения нынешней кампании.

В сезоне 2025/26 Джон Дуран провел 21 матч на правах аренды за «Фенербахче», отличившись 5 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 22-летнего футболиста в 32 миллиона евро.