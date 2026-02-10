Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Стыд дня. Звездный партнер Роналду перешел в зенит
Саудовская Аравия
10 февраля 2026, 02:05 |
358
0

ОФИЦИАЛЬНО. Стыд дня. Звездный партнер Роналду перешел в зенит

Джон Дуран вернулся в Аль-Наср из Фенербахче и уехал в россию

10 февраля 2026, 02:05 |
358
0
ОФИЦИАЛЬНО. Стыд дня. Звездный партнер Роналду перешел в зенит
Getty Images/Global Images Ukraine. Джон Дуран

Колумбийский нападающий саудовского «Аль-Насра» Джон Дуран, который в этом сезоне выступал за турецкий «Фенербахче», официально перешел в санкт-петербургский «Зенит».

Перед этим «Аль-Наср» вернул его из аренды.

Переход в российский клуб состоялся на правах аренды до завершения нынешней кампании.

В сезоне 2025/26 Джон Дуран провел 21 матч на правах аренды за «Фенербахче», отличившись 5 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 22-летнего футболиста в 32 миллиона евро.

По теме:
Клуб УПЛ обвинили в уклонении от уплаты налогов в бюджет Украины
Дубль Актюркоглу. Фенербахче легко обыграл Генчлербирлигу
Шахтер отправил украинского футболиста в другой клуб
чемпионат россии по футболу Джон Дуран Аль-Наср Эр-Рияд Фенербахче зенит санкт-петербург чемпионат Саудовской Аравии по футболу чемпионат Турции по футболу трансферы аренда игрока
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Голы Бражко и Пономаренко принесли Динамо победу над грузинской командой
Футбол | 09 февраля 2026, 17:55 9
Голы Бражко и Пономаренко принесли Динамо победу над грузинской командой
Голы Бражко и Пономаренко принесли Динамо победу над грузинской командой

Во втором спарринге игрового дня киевская команда обыграла Иберию 1999

Зинченко отказался играть за 19-кратного чемпиона по политическим причинам
Футбол | 09 февраля 2026, 10:33 10
Зинченко отказался играть за 19-кратного чемпиона по политическим причинам
Зинченко отказался играть за 19-кратного чемпиона по политическим причинам

Украинец имел вариант с «Фенербахче»

Динамо подписало футболиста, на которого не рассчитывает Игорь Костюк
Футбол | 09.02.2026, 23:52
Динамо подписало футболиста, на которого не рассчитывает Игорь Костюк
Динамо подписало футболиста, на которого не рассчитывает Игорь Костюк
Легенда бокса: «Ваш Усик просто мусор. Я бы легко нокаутировал его»
Бокс | 09.02.2026, 09:39
Легенда бокса: «Ваш Усик просто мусор. Я бы легко нокаутировал его»
Легенда бокса: «Ваш Усик просто мусор. Я бы легко нокаутировал его»
Проблемы Динамо: минус основной вратарь, защитник и хавбек
Футбол | 09.02.2026, 01:55
Проблемы Динамо: минус основной вратарь, защитник и хавбек
Проблемы Динамо: минус основной вратарь, защитник и хавбек
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
КЛИЧКО: «Мы с ним не друзья. У меня даже его номера нет»
КЛИЧКО: «Мы с ним не друзья. У меня даже его номера нет»
09.02.2026, 08:14 1
Бокс
Бенфика с украинцем одержала волевую победу в выездном матче
Бенфика с украинцем одержала волевую победу в выездном матче
08.02.2026, 03:50
Волейбол
У Мудрика новые неприятности. Грозит пожизненная дисквалификация
У Мудрика новые неприятности. Грозит пожизненная дисквалификация
08.02.2026, 09:35 26
Футбол
Суркис отказался платить самую большую зарплату лидеру Динамо
Суркис отказался платить самую большую зарплату лидеру Динамо
09.02.2026, 06:42 2
Футбол
«Мы теряем его». Мичел разочаровал фанатов Жироны новостью о Ванате
«Мы теряем его». Мичел разочаровал фанатов Жироны новостью о Ванате
09.02.2026, 08:44 2
Футбол
Склоним головы. 24-летний футболист погиб под Угледаром
Склоним головы. 24-летний футболист погиб под Угледаром
08.02.2026, 09:00
Война
Динамо выступило с официальным заявлением. Неожиданное решение от Костюка
Динамо выступило с официальным заявлением. Неожиданное решение от Костюка
09.02.2026, 06:02 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем