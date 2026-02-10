Саудовская Аравия10 февраля 2026, 02:05 |
358
0
ОФИЦИАЛЬНО. Стыд дня. Звездный партнер Роналду перешел в зенит
Джон Дуран вернулся в Аль-Наср из Фенербахче и уехал в россию
10 февраля 2026, 02:05 |
358
0
Колумбийский нападающий саудовского «Аль-Насра» Джон Дуран, который в этом сезоне выступал за турецкий «Фенербахче», официально перешел в санкт-петербургский «Зенит».
Перед этим «Аль-Наср» вернул его из аренды.
Переход в российский клуб состоялся на правах аренды до завершения нынешней кампании.
В сезоне 2025/26 Джон Дуран провел 21 матч на правах аренды за «Фенербахче», отличившись 5 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 22-летнего футболиста в 32 миллиона евро.
