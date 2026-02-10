Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Барселона без Лапорты: президент подвел итоги своего правления
Испания
10 февраля 2026, 02:08
Жоан сделал заявление по истечении срока в Барсе

Getty Images/Global Images Ukraine

Глава «Барселоны» Жоан Лапорта сложил свои полномочия, чтобы получить право участвовать в новых выборах на пост руководителя клуба. Вслед за ним в отставку подали и другие представители правления.

Подобный шаг является формально обязательным этапом перед процедурой голосования в каталонском гранде. В общении с прессой Лапорта резюмировал итоги своего нынешнего периода работы.

«Выражаю признательность каждому за поддержку на протяжении этих пяти лет, когда я имел честь вновь возглавлять «Барселону».

Мой уход обусловлен юридическими нормами, так как я планирую выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих выборах вместе с единомышленниками по совету директоров.

Мы покидаем посты с чувством удовлетворения от достигнутого. Убежден, что сегодня клуб выглядит значительно сильнее во всех аспектах, чем пятилетие назад.

Это заслуга персонала, чью преданность делу я бесконечно ценю. На управленческом уровне у нас работают профессионалы, искренне любящие клуб.

Благодарю коллег по совету, которые помогли мне руководить в критический момент, когда «Барсу» требовалось спасать. Мы справились с этим, стабилизировав финансы.

Спортивные результаты также внушают оптимизм, и мы гордимся тем, что вернули улыбки фанатам. Болельщики воодушевлены: мы лидируем в чемпионате, боремся за Кубок Испании, где нас ждет интригующий полуфинал против «Атлетико».

Триумф в Суперкубке подтвердил нашу готовность к титулам, и я верю в успех в Лиге чемпионов», – цитирует Лапорту издание Mundo Deportivo.

Выборы президента назначены на 15 марта, а официально победитель вступит в права с 1 июля.

Барселона Жоан Лапорта Ла Лига
Михаил Олексиенко Источник: El Mundo
