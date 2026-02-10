Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
10 февраля 2026, 02:34 | Обновлено 10 февраля 2026, 02:35
Гари Невилл поделился инсайдами о поиске наставника

Легенда МЮ подтвердил, что клуб приступил к поиску нового тренера
Getty Images/Global Images Ukraine

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл поделился инсайдами о поиске нового наставника для команды.

«Я задал клубу прямой вопрос о текущем положении дел. Мне подтвердили, что процесс запущен – поиски нового главного тренера официально начались.

Полагаю, это верная стратегия. Разумно рассматривать все возможные сценарии заранее. Руководство уже контактирует с претендентами, изучает их портфолио и анализирует статистику, чтобы определить идеального кандидата.

При этом позиция клуба однозначна: они не станут спешить с назначением под влиянием текущих результатов, какими бы ни были итоги матчей в ближайшие месяцы. Окончательный выбор будет сделан только после завершения сезона.

Если к лету Майкл Каррик решит заявить о своих амбициях… Хотя еще недавно я не был уверен, что он вообще согласится на это. Майкл – человек, для которого успех клуба важнее личного эго.

Не исключаю, что он откажется. Но если он почувствует уверенность, наладив контакт с командой и штабом, то может сказать: «Я готов бороться за этот пост».

В таком случае Майкл Каррик станет полноценным участником конкурса наряду с Томасом Тухелем и другими специалистами, которые освободятся к лету. Считаю такой подход максимально справедливым», – отметил Невилл в эфире Sky Sports.

Напомним, что Каррик занял место Рубена Аморима. На данный момент под началом Майкла «МЮ» демонстрирует стопроцентный результат, одержав четыре победы в четырех встречах.

Майкл Каррик Манчестер Юнайтед Гари Невилл
Михаил Олексиенко Источник: Sky Sports
Комментарии
