Экс-игрок Реала раскритиковал Саудовскую лигу из-за Роналду

Экс-хавбек мадридского «Реала» Тони Кроос выразил мнение, что в Саудовской Аравии недостаточно ценят вклад Криштиану Роналду.

Ранее португальский нападающий не принимал участия в поединках саудовской лиги против «Аль-Рияда» и «Аль-Иттихада».

По имеющейся информации, Роналду разочарован методами руководства Суверенного фонда Саудовской Аравии (PIF), который, по его мнению, создает для «Аль-Насра» менее выгодные условия по сравнению с оппонентами, препятствуя завоеванию чемпионства. Еще одним поводом для демарша стали долги по выплатам персоналу клуба.

На текущий момент сообщается, что после погашения задолженностей перед сотрудниками Роналду завершит свой протест. Предполагается, что футболист выйдет в составе команды уже в ближайшую субботу в игре против «Аль-Фатеха».

«Саудовская лига – достаточно специфическое событие. До появления Криштиану Роналду о ней фактически никто не слышал, а сегодня некоторые позволяют себе неуважение к нему, хотя именно он сделал этот турнир узнаваемым во всем мире. Я убежден: если Криштиану решит уйти завтра, этот чемпионат моментально потеряет свой статус и интерес публики», – поделился мыслями Кроос в подкасте Einfach mal Luppen.