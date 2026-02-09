Нидерланды09 февраля 2026, 19:18 |
1431
0
ВИДЕО. Зинченко издалека забил первый гол за Аякс
Александр отметился голом в товарищеском матче против «Телстара»
Украинский фланговый защитник Александр Зинченко отличился дебютным забитым мячом за амстердамский «Аякс».
29-летний футболист 9 февраля 2026 года забил в ворота «Телстара» в товарищеском матче.
Александр получил передачу за пределами штрафной площадки соперника в левом полуфланге и мощным дальним ударом отправил мяч в правый угол ворот соперника.
ВИДЕО. Зинченко издалека забил первый гол за Аякс
