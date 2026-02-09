Украинский фланговый защитник Александр Зинченко отличился дебютным забитым мячом за амстердамский «Аякс».

29-летний футболист 9 февраля 2026 года забил в ворота «Телстара» в товарищеском матче.

Александр получил передачу за пределами штрафной площадки соперника в левом полуфланге и мощным дальним ударом отправил мяч в правый угол ворот соперника.

ВИДЕО. Зинченко издалека забил первый гол за Аякс