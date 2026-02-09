Мбаппе и Кейн возглавляют рейтинг топ-5 лиг по результативным действиям
Вспомним топ-10 футболистов с наибольшим количеством голевых действий во всех турнирах
Нападающие Реала Килиан Мбаппе и Баварии Гарри Кейн возглавляют рейтинг футболистов топ-5 европейских чемпионатов по количеству предпринятых результативных действий в сезоне 2025/26 во всех клубных турнирах.
В активе обоих игроков по 43 голевых действия: 38 голов и 5 ассистов.
Правда, Мбаппе для этого понадобилось на две игры меньше (31 против 33).
Третье место в данном рейтинге занимает еще один игрок Баварии Майкл Олисе, совершивший 37 результативных действий: 13 голов и 24 ассиста.
Игроки топ-5 европейских чемпионатов с наибольшим количеством результативных действий в сезоне 2025/26 во всех клубных турнирах
- 43 (38+5) – Килиан Мбаппе (Реал), 31 матч
- 43 (38+5) – Гарри Кейн (Бавария), 33 матча
- 37 (13+24) – Майкл Олисе (Бавария), 33 матча
- 34 (28+6) – Эрлинг Холанд (Ман. Сити), 36 матчей
- 32 (18+14) – Луис Диас (Бавария), 30 матчей
- 30 (22+8) – Мейсон Гринвуд (Марсель), 32 матча
- 28 (15+13) – Ламин Ямаль (Барселона), 30 матчей
- 24 (15+9) – Дениз Ундав (Штутгарт), 28 матчей
- 23 (10+13) – Маркус Рэшфорд (Барселона), 34 матча
- 22 (18+4) – Лаутаро Мартинес (Интер), 33 матча
