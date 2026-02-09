Мбаппе и Кейн возглавляют рейтинг топ-5 лиг по результативным действиям

Нападающие Реала Килиан Мбаппе и Баварии Гарри Кейн возглавляют рейтинг футболистов топ-5 европейских чемпионатов по количеству предпринятых результативных действий в сезоне 2025/26 во всех клубных турнирах.

В активе обоих игроков по 43 голевых действия: 38 голов и 5 ассистов.

Правда, Мбаппе для этого понадобилось на две игры меньше (31 против 33).

Третье место в данном рейтинге занимает еще один игрок Баварии Майкл Олисе, совершивший 37 результативных действий: 13 голов и 24 ассиста.

Игроки топ-5 европейских чемпионатов с наибольшим количеством результативных действий в сезоне 2025/26 во всех клубных турнирах