Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мбаппе и Кейн возглавляют рейтинг топ-5 лиг по результативным действиям
Другие новости
09 февраля 2026, 19:03 |
67
1

Мбаппе и Кейн возглавляют рейтинг топ-5 лиг по результативным действиям

Вспомним топ-10 футболистов с наибольшим количеством голевых действий во всех турнирах

09 февраля 2026, 19:03 |
67
1 Comments
Мбаппе и Кейн возглавляют рейтинг топ-5 лиг по результативным действиям
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Нападающие Реала Килиан Мбаппе и Баварии Гарри Кейн возглавляют рейтинг футболистов топ-5 европейских чемпионатов по количеству предпринятых результативных действий в сезоне 2025/26 во всех клубных турнирах.

В активе обоих игроков по 43 голевых действия: 38 голов и 5 ассистов.

Правда, Мбаппе для этого понадобилось на две игры меньше (31 против 33).

Третье место в данном рейтинге занимает еще один игрок Баварии Майкл Олисе, совершивший 37 результативных действий: 13 голов и 24 ассиста.

Игроки топ-5 европейских чемпионатов с наибольшим количеством результативных действий в сезоне 2025/26 во всех клубных турнирах

  • 43 (38+5) – Килиан Мбаппе (Реал), 31 матч
  • 43 (38+5) – Гарри Кейн (Бавария), 33 матча
  • 37 (13+24) – Майкл Олисе (Бавария), 33 матча
  • 34 (28+6) – Эрлинг Холанд (Ман. Сити), 36 матчей
  • 32 (18+14) – Луис Диас (Бавария), 30 матчей
  • 30 (22+8) – Мейсон Гринвуд (Марсель), 32 матча
  • 28 (15+13) – Ламин Ямаль (Барселона), 30 матчей
  • 24 (15+9) – Дениз Ундав (Штутгарт), 28 матчей
  • 23 (10+13) – Маркус Рэшфорд (Барселона), 34 матча
  • 22 (18+4) – Лаутаро Мартинес (Интер), 33 матча
По теме:
Палмер – рекордсмен Челси по хет-трикам в АПЛ. Кто лучший в истории лиги?
Кейн с момента перехода в Баварию является лучшим пенальтистом топ-5 лиг
Кейн стал единоличным лидером рейтинга Золотой бутсы 2025/26
статистика Килиан Мбаппе Гарри Кейн Майкл Олисе Эрлинг Холанд Луис Диас Мейсон Гринвуд Ламин Ямаль Дениз Ундав Маркус Рэшфорд Лаутаро Мартинес
Сергей Турчак Источник: Instagram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Зинченко отказался играть за 19-кратного чемпиона по политическим причинам
Футбол | 09 февраля 2026, 10:33 8
Зинченко отказался играть за 19-кратного чемпиона по политическим причинам
Зинченко отказался играть за 19-кратного чемпиона по политическим причинам

Украинец имел вариант с «Фенербахче»

Манчестер Юнайтед готовит трансфер лидера донецкого Шахтера
Футбол | 09 февраля 2026, 16:41 3
Манчестер Юнайтед готовит трансфер лидера донецкого Шахтера
Манчестер Юнайтед готовит трансфер лидера донецкого Шахтера

«МЮ» хочет купить Кауана Элиаса

Дебют Зинченко! АЗ Алкмаар и Аякс сыграли матч чемпионата Нидерландов
Футбол | 08.02.2026, 17:25
Дебют Зинченко! АЗ Алкмаар и Аякс сыграли матч чемпионата Нидерландов
Дебют Зинченко! АЗ Алкмаар и Аякс сыграли матч чемпионата Нидерландов
«Мы теряем его». Мичел разочаровал фанатов Жироны новостью о Ванате
Футбол | 09.02.2026, 08:44
«Мы теряем его». Мичел разочаровал фанатов Жироны новостью о Ванате
«Мы теряем его». Мичел разочаровал фанатов Жироны новостью о Ванате
Шевченко назвал страны, где украинцы больше не будут считаться легионерами
Футбол | 09.02.2026, 12:12
Шевченко назвал страны, где украинцы больше не будут считаться легионерами
Шевченко назвал страны, где украинцы больше не будут считаться легионерами
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
FootFoodBol
Мбапе бесспорно лучший. А Кейн нашел свой клуб.
Ответить
0
Популярные новости
Усик официально объявил о большом камбэке. Началась новая эра
Усик официально объявил о большом камбэке. Началась новая эра
08.02.2026, 07:00
Бокс
Лионель Месси выбрал себе новый клуб. Аргентинец вернется в Европу
Лионель Месси выбрал себе новый клуб. Аргентинец вернется в Европу
08.02.2026, 10:44 5
Футбол
Восемь голов: Португалия и Испания определили победителя чемпионата Европы
Восемь голов: Португалия и Испания определили победителя чемпионата Европы
07.02.2026, 22:31 3
Футзал
Суркис отказался платить самую большую зарплату лидеру Динамо
Суркис отказался платить самую большую зарплату лидеру Динамо
09.02.2026, 06:42 2
Футбол
У Мудрика новые неприятности. Грозит пожизненная дисквалификация
У Мудрика новые неприятности. Грозит пожизненная дисквалификация
08.02.2026, 09:35 25
Футбол
КЛИЧКО: «Мы с ним не друзья. У меня даже его номера нет»
КЛИЧКО: «Мы с ним не друзья. У меня даже его номера нет»
09.02.2026, 08:14 1
Бокс
Проблемы Динамо: минус основной вратарь, защитник и хавбек
Проблемы Динамо: минус основной вратарь, защитник и хавбек
09.02.2026, 01:55 4
Футбол
Легенда Динамо подписал контракт с топовым клубом чемпионата Англии
Легенда Динамо подписал контракт с топовым клубом чемпионата Англии
08.02.2026, 07:33 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем