Украина. Премьер лига
09 февраля 2026, 06:42 |
Суркис отказался платить самую большую зарплату лидеру Динамо

Николай Шапаренко продлил соглашение на пять лет

ФК Динамо. Николай Шапаренко

Полузащитник киевского «Динамо» Николай Шапаренко после подписания нового контракта не стал самым высокооплачиваемым игроком ни клуба, ни чемпионата Украины. Об этом сообщил журналист Игорь Бурбас.

По его информации, уровень зарплаты Шапаренко не является самым высоким даже среди украинских футболистов УПЛ, поскольку в «Шахтере» некоторые игроки зарабатывают больше. В то же время хавбек входит в группу самых высокооплачиваемых футболистов «Динамо», однако не имеет статуса бесспорного лидера по финансовым условиям контракта.

Таким образом, слухи о рекордной зарплате Шапаренко не соответствуют действительности.

Динамо Киев Игорь Суркис Виктор Вацко продление контракта Николай Шапаренко
Дмитрий Олийченко Источник: Игорь Бурбас
