Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Матч между Севильей и Жироной перенесен. Известны детали
Испания
07 февраля 2026, 17:00 | Обновлено 07 февраля 2026, 17:52
4566
0

ОФИЦИАЛЬНО. Матч между Севильей и Жироной перенесен. Известны детали

Причиной стали плохие погодные условия

Getty Images/Global Images Ukraine. Жирона

В Испании из-за погодных условия перенесли сразу два матча.

Поединок 23-го тура Ла Лиги между «Севильей» и «Жироной», который должен был состояться 7 февраля в 19:30 по Киеву, был перенесен из-за плохих погодных условий – все дело в шторме «Марта».

Это же касается и поединка 25-го тура Сегунды между «Кадисом» и «Альмерией».

Даты и время матчей будут известны позже после согласования с клубами.

В составе «Жироны» выступают сразу три украинца: вратарь Владислав Крапивцов, вингер Виктор Цыганков и нападающий Владислав Ванат.

Ранее сообщалось о том, что «Жирона» может остаться без тренера.

перенос матчей Ла Лига чемпионат Испании по футболу Севилья - Жирона Жирона Севилья Виктор Цыганков Владислав Ванат Владислав Крапивцов Кадис Альмерия Сегунда
Даниил Кирияка Источник: LaLiga
