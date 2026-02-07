ОФИЦИАЛЬНО. Матч между Севильей и Жироной перенесен. Известны детали
Причиной стали плохие погодные условия
В Испании из-за погодных условия перенесли сразу два матча.
Поединок 23-го тура Ла Лиги между «Севильей» и «Жироной», который должен был состояться 7 февраля в 19:30 по Киеву, был перенесен из-за плохих погодных условий – все дело в шторме «Марта».
Это же касается и поединка 25-го тура Сегунды между «Кадисом» и «Альмерией».
Даты и время матчей будут известны позже после согласования с клубами.
В составе «Жироны» выступают сразу три украинца: вратарь Владислав Крапивцов, вингер Виктор Цыганков и нападающий Владислав Ванат.
Ранее сообщалось о том, что «Жирона» может остаться без тренера.
