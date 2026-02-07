С дублем Твердохлеба. ЛНЗ и во втором спарринге обыграл Колос
Поединок «Колос» – ЛНЗ завершился со счетом 1:2
ЛНЗ и «Колос» продолжают подготовку ко второй части сезона на учебно-тренировочных сборах в Турции. В субботу, 7 февраля, команды сыграли два контрольных матча. В первом из них победу со счетом 1:0 одержал ЛНЗ.
Второй поединок прошел более результативно. Команды на двоих забили три мяча.
ЛНЗ открыл счет на 58-й минуте. Автором гола стал Егор Твердохлеб.
«Колос» ответил довольно быстро. На 61-й минуте Юрий Климчук сравнял счет.
И все же победу одержал ЛНЗ. На 70-й минуте Твердохлеб после подачи со штрафного отправил мяч в сетку.
Товарищеский матч. Турция. 7 февраля
16:00. «Колос» (Украина) – ЛНЗ (Украина) – 1:2
Голы: Климчук, 61 – Твердохлеб, 58, 70
Видеозапись матча
