С дублем Твердохлеба. ЛНЗ и во втором спарринге обыграл Колос

ЛНЗ и «Колос» продолжают подготовку ко второй части сезона на учебно-тренировочных сборах в Турции. В субботу, 7 февраля, команды сыграли два контрольных матча. В первом из них победу со счетом 1:0 одержал ЛНЗ.

Второй поединок прошел более результативно. Команды на двоих забили три мяча.

ЛНЗ открыл счет на 58-й минуте. Автором гола стал Егор Твердохлеб.

«Колос» ответил довольно быстро. На 61-й минуте Юрий Климчук сравнял счет.

И все же победу одержал ЛНЗ. На 70-й минуте Твердохлеб после подачи со штрафного отправил мяч в сетку.

Товарищеский матч. Турция. 7 февраля

16:00. «Колос» (Украина) – ЛНЗ (Украина) – 1:2

Голы: Климчук, 61 – Твердохлеб, 58, 70

Видеозапись матча