Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Англии
Фулхэм
07.02.2026 17:00 – FT 1 : 2
Эвертон
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
07 февраля 2026, 20:51 |
Фулхэм – Эвертон – 1:2. Поединок имени Миколенко. Видео голов, обзор матча

Смотрите самые интересные моменты матча АПЛ

Фулхэм – Эвертон – 1:2. Поединок имени Миколенко. Видео голов, обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

В матче 25-го тура АПЛ «Фулхэм» уступил «Эвертону» на своем поле со счетом 1:2.

Хозяева открыли счет на 18-й минуте после автогола Виталия Миколенко. Во втором тайме украинец реабилитировался, ассистировав Кирнану Дьюсбери-Холлу на 76-й минуте. Победный мяч «ириски» забили еще через семь минут.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В турнирной таблице АПЛ «Фулхэм» идет 10-м с 34 очками, «Эвертон» занимает седьмое место, имея 37 баллов.

АПЛ. 25-й тур.

Фулгем – Эвертон – 1:2
Голы: Миколенко, 18 (автогол) – Дьюсбери-Холл, 76, О'Брайен, 83.

Видеообзор матча

События матча

83’
ГОЛ ! Автогол забил Бернд Лено (Фулхэм).
76’
ГОЛ ! Мяч забил Кирман Дьюсбери-Холл (Эвертон), асcист Виталий Миколенко.
18’
ГОЛ ! Автогол забил Виталий Миколенко (Эвертон).
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
