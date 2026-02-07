В матче 25-го тура АПЛ «Фулхэм» уступил «Эвертону» на своем поле со счетом 1:2.

Хозяева открыли счет на 18-й минуте после автогола Виталия Миколенко. Во втором тайме украинец реабилитировался, ассистировав Кирнану Дьюсбери-Холлу на 76-й минуте. Победный мяч «ириски» забили еще через семь минут.

В турнирной таблице АПЛ «Фулхэм» идет 10-м с 34 очками, «Эвертон» занимает седьмое место, имея 37 баллов.

АПЛ. 25-й тур.

Фулгем – Эвертон – 1:2

Голы: Миколенко, 18 (автогол) – Дьюсбери-Холл, 76, О'Брайен, 83.

Видеообзор матча