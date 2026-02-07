Фулхэм – Эвертон – 1:2. Поединок имени Миколенко. Видео голов, обзор матча
Смотрите самые интересные моменты матча АПЛ
В матче 25-го тура АПЛ «Фулхэм» уступил «Эвертону» на своем поле со счетом 1:2.
Хозяева открыли счет на 18-й минуте после автогола Виталия Миколенко. Во втором тайме украинец реабилитировался, ассистировав Кирнану Дьюсбери-Холлу на 76-й минуте. Победный мяч «ириски» забили еще через семь минут.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В турнирной таблице АПЛ «Фулхэм» идет 10-м с 34 очками, «Эвертон» занимает седьмое место, имея 37 баллов.
АПЛ. 25-й тур.
Фулгем – Эвертон – 1:2
Голы: Миколенко, 18 (автогол) – Дьюсбери-Холл, 76, О'Брайен, 83.
Видеообзор матча
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Донецкая команда продолжает готовится к возобновлению сезона
Известный в прошлом тренер и футболист об Инфантино