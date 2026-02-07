Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Франции
Нант
07.02.2026 22:05 - : -
Лион
Прогноз
Франция
Нант – Лион. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции

Поединок пройдет 7 февраля в 22:05 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine

7 февраля в рамках 21 тура французской Лиги 1, свою встречу проведут Нант – Лион. Матч должен начаться в 22:05 по киевскому времени.

Нант

У «канареек» дела идут плохо, они идут только 16-ми в чемпионате, а это зона переходных матчей. До проходного 15-го места целых шесть очков, поэтому здесь больше надо думать о том, чтоб свою позицию хотя бы удержать. В последнем туре уступили на выезде Лорьяну со счетом 1:2, поражение обидное, так как соперник точно не выглядел лучше, а решающий мяч пропустили на 89-й минуте.

Данное поражение стало третьим кряду в чемпионате, так что можно говорить о кризисе в этом сезоне. Спастись от вылета реально, даже если удержаться на своем месте, а потом сыграть переходные матчи. Нант худшая домашняя команда чемпионата, всего одна победа в 10 матчах, при этом 7 раз уступили и дважды сыграли вничью. У клуба две кадровые потери перед этой битвой.

Лион

«Львы» набрали сумасшедшую форму, 11 побед подряд во всех турнирах, что выглядит впечатляюще. Такой рывок позволил подняться на четвертое место в чемпионате, причем отстают от Марселя только по дополнительным показателям, а вот до лидера 9 очков.

На этой неделе Лион не без проблем, но обыграл дома Лаваль в Кубке Франции – 2:0, что позволило пробиться в четвертьфинал турнира, очередным голом отметился Эндрик, который отлично влился в команду. Можно вспомнить и тот факт, что клуб финишировал первым на основном этапе Лиги Европы, что позволило пробиться в 1/8 финала. Именно в Лион на правах аренды перешел украинец Роман Яремчук, усилить без того хорошую атаку. Шестеро футболистов не выйдут на поле из-за травм.

Личные встречи

Матч первого круга завершился домашней победой Лиона со счетом 3:0, в той игре Нант остался в меньшинстве, в концовке первого тайма, а все мячи хозяева забили во второй половине.

Прогноз

Гости в лучшей форме, поэтому справедливо котируются фаворитами предстоящей битвы. Нант крайне слабо выглядит в гостях, чем и должен воспользоваться Лион, учитывая текущую форму. Ожидаю сложного матча, двух мотивированных команд. В идеале, здесь лучше ставить в лайве, когда будет понятен рисунок игры, а предварительно я возьму чистую победу гостей за 1,74.

Прогноз Sport.ua
Нант
7 февраля 2026 -
22:05
Лион
