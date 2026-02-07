Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Второе поражение за день. Рух в спарринге проиграл хорватскому Рудешу
Товарищеские матчи
Рух Львов
07.02.2026 15:30 – FT 0 : 2
Рудеш
Украина. Премьер лига
07 февраля 2026, 19:22
Второе поражение за день. Рух в спарринге проиграл хорватскому Рудешу

Поединок «Рух» – «Рудеш» завершился со счетом 0:2

Второе поражение за день. Рух в спарринге проиграл хорватскому Рудешу
ФК Рух

«Рух» продолжает подготовку ко второй части чемпионата на учебно-тренировочных сборах в Словении. В субботу, 7 февраля, подопечные Ивана Федыка сыграли два спарринга.

В первом из них «Рух» со счетом 1:4 проиграл словенскому клубу «Триглав». Вторым соперником украинской команды стал хорватский клуб «Рудеш».

Хорваты забили уже на второй минуте поединка. Отличился форвард «Рудеша» Хаджи.

На 27-й минуте «Рудеш» забил второй мяч. Корац вышел один на один и обыграл голкипера «Руха».

Товарищеский матч. Чатеж, Словения. 7 февраля

«Рух» (Украина) – «Рудеш» (Хорватия) – 0:2

Голы: Хаджи, 2, Корац, 27

«Рух»: Герета, Ясинский, Левицкий, Подгурский, Роман, Слюсар, Рейляну, Притула, Джурабаев (Себро, 28 (Касарда, 46)), Таллес, Невес (Тутти, 28 (И. Денисов, 75))

Видеозапись матча

товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Рух Львов Рудеш
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
