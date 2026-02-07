Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
Металлист 1925 завершает два громких трансфера за много миллионов евро

Бруниньо и Баптистелла вскоре присоединятся к харьковскому клубу

«Металлист 1925» близок к двум громким трансферам.

По информации ТаТоТаке, харьковский клуб параллельно работает над подписанием игрока «Карпат» Бруниньо и 18-летнего атакующего игрока «Крузейро» Кауана Баптистеллы.

По Баптистелле стороны уже достигли соглашения – в ближайшие дни футболист может прибыть в Испанию для прохождения медосмотра. Юный левша имеет солидную статистику в Бразилейрао U20: 22 матча, 12 голов и 6 результативных передач. Он способен сыграть на позиции «десятки», форварда или инвертированного вингера.

По данным источников, «Крузейро» получит около 1,5 млн за Баптистеллу, тогда как общие расходы «Металлиста 1925» на двух футболистов – Баптистеллу и Бруниньо – могут достичь около 5 млн евро с учетом бонусов и дополнительных условий.

Бруниньо Крузейро трансферы УПЛ трансферы Металлист 1925 Карпаты Львов
Дмитрий Олийченко Источник: ТаТоТаке
MCD-MEL
Ще місяць назад, коли вийшла тут новина, що за чемпіонство чи єврокубки будуть боротись 4 команди і в тому списку не було Металіста я здивувався. А тепер, коли вони так підсилюються, виникає інше питання). Чи буде в цій четвірці Динамо?
Ответить
0
Gargantua
с такими трансферами они скоро Динамо обойдут
Ответить
0
