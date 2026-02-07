Металлист 1925 завершает два громких трансфера за много миллионов евро

«Металлист 1925» близок к двум громким трансферам.

По информации ТаТоТаке, харьковский клуб параллельно работает над подписанием игрока «Карпат» Бруниньо и 18-летнего атакующего игрока «Крузейро» Кауана Баптистеллы.

По Баптистелле стороны уже достигли соглашения – в ближайшие дни футболист может прибыть в Испанию для прохождения медосмотра. Юный левша имеет солидную статистику в Бразилейрао U20: 22 матча, 12 голов и 6 результативных передач. Он способен сыграть на позиции «десятки», форварда или инвертированного вингера.

По данным источников, «Крузейро» получит около 1,5 млн за Баптистеллу, тогда как общие расходы «Металлиста 1925» на двух футболистов – Баптистеллу и Бруниньо – могут достичь около 5 млн евро с учетом бонусов и дополнительных условий.