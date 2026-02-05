Металлист 1925 тренується без нигерийского легионера. Какова причина?

Харьковский Металлист 1925 продолжает подготовку ко второй части сезона без нигерийского нападающего Питера Итодо.

22-летний форвард не присоединился к сборам основной команды из-за юридических нюансов. У игрока не оформлена шенгенская виза, что помешало ему отправиться с командой в Испанию.

Итодо выходил на поле в спарринге юношеской команды Металлиста 1925 U-19 против Карпат U-19, но на сборах основной команды его нет. Существует риск, что клуб не успеет решить все формальные вопросы до возвращения команды из Пиренеев.

Нигерийский нападающий выступает за харьковский клуб с августа 2025 года, его контракт рассчитан до июня 2029 года. В текущем сезоне Итодо провел 11 матчей в Премьер-лиге, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу. Всего за все турниры он сыграл 15 матчей и отметился 7 голами. Его трансферная стоимость составляет 1,2 млн евро.