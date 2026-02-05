Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Металлист 1925 тренується без нигерийского легионера. Какова причина?
Украина. Премьер лига
05 февраля 2026, 04:59 | Обновлено 05 февраля 2026, 05:42
Металлист 1925 тренується без нигерийского легионера. Какова причина?

Дело в том, что у Питера Итодо не открыта шенгенская виза

Металлист 1925 тренується без нигерийского легионера. Какова причина?
ФК Металлист 1925. Питер Итодо.

Харьковский Металлист 1925 продолжает подготовку ко второй части сезона без нигерийского нападающего Питера Итодо.

22-летний форвард не присоединился к сборам основной команды из-за юридических нюансов. У игрока не оформлена шенгенская виза, что помешало ему отправиться с командой в Испанию.

Итодо выходил на поле в спарринге юношеской команды Металлиста 1925 U-19 против Карпат U-19, но на сборах основной команды его нет. Существует риск, что клуб не успеет решить все формальные вопросы до возвращения команды из Пиренеев.

Нигерийский нападающий выступает за харьковский клуб с августа 2025 года, его контракт рассчитан до июня 2029 года. В текущем сезоне Итодо провел 11 матчей в Премьер-лиге, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу. Всего за все турниры он сыграл 15 матчей и отметился 7 голами. Его трансферная стоимость составляет 1,2 млн евро.

По теме:
«У меня есть мечта». Откровенное интервью Педриньо про жизнь в Украине
Источник: в Рух может вернуться африканский легионер
Источник: Металлист 1925 заплатит €5 млн за трансфер хавбека из Бразилии
Питер Итодо Металлист 1925 учебно-тренировочные сборы виза Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Металлист 1925 U-19
Николай Степанов Источник: ТаТоТаке
