Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В Аль-Хиляле прокомментировали попытку Роналду сорвать трансфер Бензема
Саудовская Аравия
05 февраля 2026, 05:49 |
532
1

В Аль-Хиляле прокомментировали попытку Роналду сорвать трансфер Бензема

Криштиану считал, что этот переход может помешать честной конкуренции

05 февраля 2026, 05:49 |
532
1 Comments
В Аль-Хиляле прокомментировали попытку Роналду сорвать трансфер Бензема
Аль-Хиляль. Карим Бензема

Генеральный директор «Аль-Хиляля» Эстеве Кальсада прокомментировал слухи о том, что португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду якобы пытался помешать переходу Карима Бензема из «Аль-Иттихада» в «Аль-Хиляль».

Ранее сообщалось, что Роналду выступал против трансфера Бензема, считая, что этот переход может навредить честной конкуренции. Несмотря на это, трансфер Бензема в «Аль-Хиляль» состоялся.

«Почему он недоволен? Лучше спросить об этом у него самого. Нам представилась уникальная возможность, так как мы искали нападающего, а Бензема – обладатель «Золотого мяча» и футболист с исключительным талантом. К тому же ему не понадобилось время на адаптацию к нашему чемпионату, всё прошло идеально, и мы уже видим коммерческий эффект», – приводит слова Кальсады Footmercato.

Бензема выступает в чемпионате Саудовской Аравии с лета 2023 года, перейдя из мадридского «Реала».

По теме:
Александрия собирается подписать украинского вингера из немецкой лиги
Источник: воспитанник Динамо продолжит карьеру в клубе Первой лиги
Стало известно, где продолжит карьеру экс-игрок Карпат, Руха и Эпицентра
Криштиану Роналду Карим Бензема Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Хиляль трансферы чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Михаил Олексиенко Источник: Footmercato
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Футбольная ассоциация Англии выдвинула обвинения Челси и Вест Хэму
Футбол | 05 февраля 2026, 05:16 0
Футбольная ассоциация Англии выдвинула обвинения Челси и Вест Хэму
Футбольная ассоциация Англии выдвинула обвинения Челси и Вест Хэму

Клубы могут дать ответ на обвинения до 6 февраля

Хацкевич рассказал, как Гусин и Каладзе нарушали закон
Футбол | 04 февраля 2026, 23:13 2
Хацкевич рассказал, как Гусин и Каладзе нарушали закон
Хацкевич рассказал, как Гусин и Каладзе нарушали закон

Оба игрока «Динамо» любили скоростную езду

Потеряла часть языка. Биатлонистка в 27 лет завершила карьеру
Биатлон | 04.02.2026, 10:11
Потеряла часть языка. Биатлонистка в 27 лет завершила карьеру
Потеряла часть языка. Биатлонистка в 27 лет завершила карьеру
Михаилу Мудрику дали надежду в Англии
Футбол | 04.02.2026, 09:20
Михаилу Мудрику дали надежду в Англии
Михаилу Мудрику дали надежду в Англии
Деонтей УАЙЛДЕР: «Я решил, что драться с ним не буду. Дело в том, что...»
Бокс | 04.02.2026, 06:42
Деонтей УАЙЛДЕР: «Я решил, что драться с ним не буду. Дело в том, что...»
Деонтей УАЙЛДЕР: «Я решил, что драться с ним не буду. Дело в том, что...»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Денис Брегін
На старості літ всіх плавить,кріштік не виключення.
Ответить
0
Популярные новости
Турки Аль-Шейх выступил с публичным заявлением об Усике
Турки Аль-Шейх выступил с публичным заявлением об Усике
03.02.2026, 07:00
Бокс
Ямаль может покинуть Барселону. Сделано историческое предложение
Ямаль может покинуть Барселону. Сделано историческое предложение
03.02.2026, 08:35 14
Футбол
Обнародована дата, когда Мудрик может вернуться в футбол
Обнародована дата, когда Мудрик может вернуться в футбол
03.02.2026, 07:22 36
Футбол
Кроуфорд назвал единственного боксера, который смог бы его победить
Кроуфорд назвал единственного боксера, который смог бы его победить
04.02.2026, 05:02
Бокс
Турки Аль-Шейх отреагировал на то, что Усик назвал его братом
Турки Аль-Шейх отреагировал на то, что Усик назвал его братом
04.02.2026, 04:02 5
Бокс
Президент ФИФА призвал вернуть сборную россии: «Пора это сделать»
Президент ФИФА призвал вернуть сборную россии: «Пора это сделать»
03.02.2026, 05:55 95
Футбол
В ФИФА приняли решение о сборной россии после призыва Инфантино
В ФИФА приняли решение о сборной россии после призыва Инфантино
04.02.2026, 08:18 7
Футбол
БЛОХИН: «Он хотел своего сына в сборную запхать. Покажи паспорт...»
БЛОХИН: «Он хотел своего сына в сборную запхать. Покажи паспорт...»
04.02.2026, 07:59 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем