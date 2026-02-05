В Аль-Хиляле прокомментировали попытку Роналду сорвать трансфер Бензема
Криштиану считал, что этот переход может помешать честной конкуренции
Генеральный директор «Аль-Хиляля» Эстеве Кальсада прокомментировал слухи о том, что португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду якобы пытался помешать переходу Карима Бензема из «Аль-Иттихада» в «Аль-Хиляль».
Ранее сообщалось, что Роналду выступал против трансфера Бензема, считая, что этот переход может навредить честной конкуренции. Несмотря на это, трансфер Бензема в «Аль-Хиляль» состоялся.
«Почему он недоволен? Лучше спросить об этом у него самого. Нам представилась уникальная возможность, так как мы искали нападающего, а Бензема – обладатель «Золотого мяча» и футболист с исключительным талантом. К тому же ему не понадобилось время на адаптацию к нашему чемпионату, всё прошло идеально, и мы уже видим коммерческий эффект», – приводит слова Кальсады Footmercato.
Бензема выступает в чемпионате Саудовской Аравии с лета 2023 года, перейдя из мадридского «Реала».
