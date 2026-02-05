Александрия собирается подписать украинского вингера из немецкой лиги

Клуб УПЛ «Александрия» близок к подписанию украинского вингера из чемпионата Германии.

«Александрия» ведет переговоры о приобретении 20-летнего левого полузащитника Артура Андрейчука, который выступает в немецком клубе «Ваккер Бургхаузен» в Региональной лиге Баварии.

Андрейчук может действовать не только на левом фланге полузащиты, но и в центре поля или на левом краю обороны. В последние дни он принимал участие в тренировках «городских» и произвел хорошее впечатление на тренерский штаб. Артур даже вышел на поле в товарищеском матче во время турецкого сбора команды.

20-летний футболист находится в клубе «Ваккер Бургхаузен» с лета 2023 года, его контракт рассчитан до июня 2027 года. В текущем сезоне Андрейчук провел 13 матчей в Региональной лиге Баварии, забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи.

Основное амплуа – левый полузащитник, дополнительно может играть левым защитником или центральным полузащитником. Его трансферная стоимость оценивается в 100 тысяч евро.