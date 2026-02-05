Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Александрия собирается подписать украинского вингера из немецкой лиги
Украина. Премьер лига
05 февраля 2026, 06:14 | Обновлено 05 февраля 2026, 06:40
87
0

Александрия собирается подписать украинского вингера из немецкой лиги

Артур Андрейчук выступает за команду Ваккер Бургхаузен

05 февраля 2026, 06:14 | Обновлено 05 февраля 2026, 06:40
87
0
Александрия собирается подписать украинского вингера из немецкой лиги
ФК Ваккер Бургхаузен. Артур Андрейчук

Клуб УПЛ «Александрия» близок к подписанию украинского вингера из чемпионата Германии.

«Александрия» ведет переговоры о приобретении 20-летнего левого полузащитника Артура Андрейчука, который выступает в немецком клубе «Ваккер Бургхаузен» в Региональной лиге Баварии.

Андрейчук может действовать не только на левом фланге полузащиты, но и в центре поля или на левом краю обороны. В последние дни он принимал участие в тренировках «городских» и произвел хорошее впечатление на тренерский штаб. Артур даже вышел на поле в товарищеском матче во время турецкого сбора команды.

20-летний футболист находится в клубе «Ваккер Бургхаузен» с лета 2023 года, его контракт рассчитан до июня 2027 года. В текущем сезоне Андрейчук провел 13 матчей в Региональной лиге Баварии, забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи.

Основное амплуа – левый полузащитник, дополнительно может играть левым защитником или центральным полузащитником. Его трансферная стоимость оценивается в 100 тысяч евро.

По теме:
Источник: воспитанник Динамо продолжит карьеру в клубе Первой лиги
В Аль-Хиляле прокомментировали попытку Роналду сорвать трансфер Бензема
Стало известно, где продолжит карьеру экс-игрок Карпат, Руха и Эпицентра
Александрия трансферы УПЛ трансферы чемпионат Германии по футболу просмотр игроков
Николай Степанов Источник: Telegram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер завершил трансфер легионера с впечатляющей статистикой
Футбол | 04 февраля 2026, 23:50 1
Шахтер завершил трансфер легионера с впечатляющей статистикой
Шахтер завершил трансфер легионера с впечатляющей статистикой

Кауан Баптистелла продолжит карьеру в украинском клубе

Деонтей УАЙЛДЕР: «Я решил, что драться с ним не буду. Дело в том, что...»
Бокс | 04 февраля 2026, 06:42 3
Деонтей УАЙЛДЕР: «Я решил, что драться с ним не буду. Дело в том, что...»
Деонтей УАЙЛДЕР: «Я решил, что драться с ним не буду. Дело в том, что...»

Американец не хотел долго ждать Усика

Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Теперь мне безразличен этот боксер»
Бокс | 04.02.2026, 08:49
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Теперь мне безразличен этот боксер»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Теперь мне безразличен этот боксер»
БЛОХИН: «Он хотел своего сына в сборную запхать. Покажи паспорт...»
Футбол | 04.02.2026, 07:59
БЛОХИН: «Он хотел своего сына в сборную запхать. Покажи паспорт...»
БЛОХИН: «Он хотел своего сына в сборную запхать. Покажи паспорт...»
ГВАРДИОЛА: «Мы вышли в финал благодаря нашим расходам!»
Футбол | 05.02.2026, 06:08
ГВАРДИОЛА: «Мы вышли в финал благодаря нашим расходам!»
ГВАРДИОЛА: «Мы вышли в финал благодаря нашим расходам!»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Украина на Олимпиадах. 1994-2006 – слезы Баюл и биатлонные приоритеты
Украина на Олимпиадах. 1994-2006 – слезы Баюл и биатлонные приоритеты
04.02.2026, 14:45 16
Олимпийские игры
Турки Аль-Шейх выступил с публичным заявлением об Усике
Турки Аль-Шейх выступил с публичным заявлением об Усике
03.02.2026, 07:00
Бокс
Кроуфорд назвал единственного боксера, который смог бы его победить
Кроуфорд назвал единственного боксера, который смог бы его победить
04.02.2026, 05:02
Бокс
Михаилу Мудрику дали надежду в Англии
Михаилу Мудрику дали надежду в Англии
04.02.2026, 09:20 9
Футбол
Обнародована дата, когда Мудрик может вернуться в футбол
Обнародована дата, когда Мудрик может вернуться в футбол
03.02.2026, 07:22 36
Футбол
Дерек ЧИСОРА: «Этот урод трижды надрал мне задницу. Не хочу говорить о нем»
Дерек ЧИСОРА: «Этот урод трижды надрал мне задницу. Не хочу говорить о нем»
04.02.2026, 15:45
Бокс
Источник: Костюк выбрал основного форварда для Динамо
Источник: Костюк выбрал основного форварда для Динамо
03.02.2026, 10:49 3
Футбол
ДЮГАРРИ: «Ренну удалось найти такого лоха, как Ливерпуль, за 72 млн евро»
ДЮГАРРИ: «Ренну удалось найти такого лоха, как Ливерпуль, за 72 млн евро»
03.02.2026, 05:30 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем