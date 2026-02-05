Бывший тренер Динамо уже в третий раз попал в больницу с начала года
У Луческу проблемы со здоровьем
Бывший тренер киевского «Динамо» и донецкого «Шахтера» Мирча Луческу снова госпитализирован.
Федерация футбола Румынии уверяет, что угрозы жизни наставника нет. По сообщению, Луческу проходит курс лечения антибиотиками из-за подкожной инфекции, состояние оценивается как благоприятное. Сам тренер также успокаивает, что все в порядке, причин для беспокойства нет.
Это уже третья госпитализация Луческу в 2026 году.
Ранее бывший главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу высказался о проблемах украинского центрального защитника Ильи Забарного во французском «Пари Сен-Жермен».
