Бывший тренер Динамо уже в третий раз попал в больницу с начала года

Бывший тренер киевского «Динамо» и донецкого «Шахтера» Мирча Луческу снова госпитализирован.

Федерация футбола Румынии уверяет, что угрозы жизни наставника нет. По сообщению, Луческу проходит курс лечения антибиотиками из-за подкожной инфекции, состояние оценивается как благоприятное. Сам тренер также успокаивает, что все в порядке, причин для беспокойства нет.

Это уже третья госпитализация Луческу в 2026 году.

