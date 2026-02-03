Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
03 февраля 2026, 20:33 |
2345
1

Известно, кто станет первым зимним новичком Динамо. Его признавали лучшим

Стэнли Куарши вскоре переезд в Киев

Getty Images/Global Images Ukraine. Стэнли Куарши

«Динамо» в ближайшее время пополнит состав перспективным защитником из Ганы. По информации ТаТоТаке, киевляне договорились об аренде 18-летнего центрбека Стэнли Куарши, который выступает за клуб VIM Sporting из Аккры.

Левоногий футболист год назад был признан лучшим защитником международного турнира Samba Stars, после чего проходил просмотр в «Челси» и «Вулверхэмптоне». По имеющимся данным, Куарши арендован на полгода и будет играть за юношескую команду «Динамо» (U19).

Ожидать игрока на зимних сборах в Турции в ближайшее время не стоит. Сейчас Куарши находится в Молдове и ожидает открытия украинской визы.

Дмитрий Олийченко Источник: ТаТоТаке
Artem_Ponomar
ну це важко назвати підсиленням, це гравець на далеку перспективу
