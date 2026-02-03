Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
Ванат принял решение о будущем после слухов о трансфере в АПЛ

Владиславу не интересен вариант перехода в «Вулверхэмптон»

Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

Английские источники сообщают, что нападающий «Жироны» Владислав Ванат заинтересовал «Вулверхэмптон».

Однако, как сообщает источник, Владислав не рассматривает переход в «Вулверхэмптон» и останется в «Жироне». Основная причина – положение «волков» в турнирной таблице АПЛ, которые одной ногой вылетели в Чемпионшип.

Владислав Ванат стал игроком «Жироны» 1 сентября 2025 года, перейдя из киевского «Динамо» за 15 миллионов евро, сообщает Transfermarkt. В составе каталонского клуба украинский нападающий уже сыграл 21 матч, в которых отличился восемью забитыми мячами и одной результативной передачей.

Владислав Ванат
Дмитрий Олийченко Источник: Sportsboom
Urets
чілить на сонечку в іспанському аутсайдері його стеля, нуль амбіцій, заробітчанин.
