Ванат принял решение о будущем после слухов о трансфере в АПЛ
Владиславу не интересен вариант перехода в «Вулверхэмптон»
Английские источники сообщают, что нападающий «Жироны» Владислав Ванат заинтересовал «Вулверхэмптон».
Однако, как сообщает источник, Владислав не рассматривает переход в «Вулверхэмптон» и останется в «Жироне». Основная причина – положение «волков» в турнирной таблице АПЛ, которые одной ногой вылетели в Чемпионшип.
Владислав Ванат стал игроком «Жироны» 1 сентября 2025 года, перейдя из киевского «Динамо» за 15 миллионов евро, сообщает Transfermarkt. В составе каталонского клуба украинский нападающий уже сыграл 21 матч, в которых отличился восемью забитыми мячами и одной результативной передачей.
