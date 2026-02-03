Михаил МУДРИК: «Они никогда вам этого не покажут»

Украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик прокомментировал свой бан в компьютерной игре CS2, полученный в результате политико-исторических оскорблений в адрес игрока-поляка:

«Моя позиция очень проста. Большое спасибо той части польского народа, которая искренне поддерживает украинцев. Но я постоянно слышу и вижу, как часть поляков относится к украинцам, особенно к тем, кто сейчас живет в Польше.

Я это чувствую даже в мелочах, например, когда играю в CS. С ними почти невозможно выиграть игру, потому что как только ты пытаешься нормально общаться ради командной игры, и они узнают, что ты из Украины, начинается откровенное неуважение. Я неоднократно сталкивался с тем, как без всякой причины они обзывали моих друзей. Так откуда у меня должна появиться любовь к полякам в игре? Ее не будет. Они никогда не покажут, как первыми словами в игре пишут «слава россии», зато очень возмущаются, когда им напоминают историю».