Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Михаил МУДРИК: «Они никогда вам этого не покажут»
Англия
03 февраля 2026, 22:20 |
886
3

Михаил МУДРИК: «Они никогда вам этого не покажут»

Вингер Челси прокомментировал свой бан в CS2

03 февраля 2026, 22:20 |
886
3 Comments
Михаил МУДРИК: «Они никогда вам этого не покажут»
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик прокомментировал свой бан в компьютерной игре CS2, полученный в результате политико-исторических оскорблений в адрес игрока-поляка:

«Моя позиция очень проста. Большое спасибо той части польского народа, которая искренне поддерживает украинцев. Но я постоянно слышу и вижу, как часть поляков относится к украинцам, особенно к тем, кто сейчас живет в Польше.

Я это чувствую даже в мелочах, например, когда играю в CS. С ними почти невозможно выиграть игру, потому что как только ты пытаешься нормально общаться ради командной игры, и они узнают, что ты из Украины, начинается откровенное неуважение. Я неоднократно сталкивался с тем, как без всякой причины они обзывали моих друзей. Так откуда у меня должна появиться любовь к полякам в игре? Ее не будет. Они никогда не покажут, как первыми словами в игре пишут «слава россии», зато очень возмущаются, когда им напоминают историю».

По теме:
Арсенал – Челси. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Михаил МУДРИК: «Бомж, ты будешь помнить это вечно»
Арсенал – Челси. Текстовая трансляция матча. LIVE
киберспорт скандал Михаил Мудрик CS2 Челси
Дмитрий Вус Источник: Трибуна
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Звезда Ман Сити решил покинуть клуб. Он хочет перейти в Бенфику
Футбол | 03 февраля 2026, 21:16 0
Звезда Ман Сити решил покинуть клуб. Он хочет перейти в Бенфику
Звезда Ман Сити решил покинуть клуб. Он хочет перейти в Бенфику

Бернарду Силва летом сменит клуб

Обнародована дата, когда Мудрик может вернуться в футбол
Футбол | 03 февраля 2026, 07:22 31
Обнародована дата, когда Мудрик может вернуться в футбол
Обнародована дата, когда Мудрик может вернуться в футбол

Украинца раньше зимы 2027 года на поле ждать не стоит

Соперник из четвертой лиги Германии. Шахтер проиграл в товарищеском матче
Футбол | 03.02.2026, 18:01
Соперник из четвертой лиги Германии. Шахтер проиграл в товарищеском матче
Соперник из четвертой лиги Германии. Шахтер проиграл в товарищеском матче
Источник: Костюк выбрал основного форварда для Динамо
Футбол | 03.02.2026, 10:49
Источник: Костюк выбрал основного форварда для Динамо
Источник: Костюк выбрал основного форварда для Динамо
«Тебе не быть Трубиным». Защитник Челси обратился к вратарю Вест Хэма
Футбол | 02.02.2026, 22:47
«Тебе не быть Трубиным». Защитник Челси обратился к вратарю Вест Хэма
«Тебе не быть Трубиным». Защитник Челси обратился к вратарю Вест Хэма
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Harun Bakircioğlu
"слава россии" это пишут потомки тех, кто пережил пять разделов Польши московской федерацией? Дбл блд
Ответить
0
KGZVER
Да вот только всем плевать на слова польского рандомного чувака, а вот слова Мудрика будут тиражировать по всему СМИ ща 100%. И опять начнется новая волна критики против Украины от западных правых популистов. 
Ответить
0
Артур Деменко
по факту
Ответить
0
Популярные новости
Жена Зинченко отреагировала на трансфер Александра в Аякс
Жена Зинченко отреагировала на трансфер Александра в Аякс
02.02.2026, 07:47 8
Футбол
В Борнмуте отреагировали на ситуацию, в которой оказался Забарный
В Борнмуте отреагировали на ситуацию, в которой оказался Забарный
02.02.2026, 20:01 1
Футбол
Невероятный перформанс вратаря. Бенфика сыграла вничью 0:0 в Португалии
Невероятный перформанс вратаря. Бенфика сыграла вничью 0:0 в Португалии
02.02.2026, 00:31 1
Футбол
Чемпионат Европы по футзалу: определены полуфинальные пары
Чемпионат Европы по футзалу: определены полуфинальные пары
02.02.2026, 00:07 1
Футзал
Суркис сделал футболисту Динамо самую высокую зарплату в чемпионате Украины
Суркис сделал футболисту Динамо самую высокую зарплату в чемпионате Украины
02.02.2026, 08:34 17
Футбол
КЛИЧКО: «Я вовсе ему не верю, он яростный лжец»
КЛИЧКО: «Я вовсе ему не верю, он яростный лжец»
03.02.2026, 07:52 4
Бокс
Йожеф САБО: «Как Жирона купила этого украинца, они что, слепые?»
Йожеф САБО: «Как Жирона купила этого украинца, они что, слепые?»
02.02.2026, 08:07 31
Футбол
Усик нашел нового соперника. Это его самый тяжелый оппонент
Усик нашел нового соперника. Это его самый тяжелый оппонент
02.02.2026, 07:02 14
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем