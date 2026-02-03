Канте расторг контракт с Аль-Иттихадом. Он станет игроком именитого клуба

Французский полузащитник Н'Голо Канте расторг контракт с «Аль-Иттихадом». Об том сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, все готово для того, чтобы 35-летний футболист продолжил карьеру в чемпионате Турции в составе «Фенербахче».

В текущем сезоне Н'Голо Канте провел 2 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться двумя забитыми мячами и одной голевой передачей. Веб-портал Transefrmarkt оценивает стоимость игрока в 4,5 миллиона евро.

Ранее сообщалось о том, что «Фенербахче» и «Аль-Иттихад» не успели совершить громкий обмен футболистами.