Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Канте расторг контракт с Аль-Иттихадом. Он станет игроком именитого клуба
Саудовская Аравия
03 февраля 2026, 23:56 | Обновлено 03 февраля 2026, 23:57
382
1

Канте расторг контракт с Аль-Иттихадом. Он станет игроком именитого клуба

Француз продолжит карьеру в «Фенербахче»

03 февраля 2026, 23:56 | Обновлено 03 февраля 2026, 23:57
382
1 Comments
Канте расторг контракт с Аль-Иттихадом. Он станет игроком именитого клуба
Getty Images/Global Images Ukraine. Н'Голо Канте

Французский полузащитник Н'Голо Канте расторг контракт с «Аль-Иттихадом». Об том сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, все готово для того, чтобы 35-летний футболист продолжил карьеру в чемпионате Турции в составе «Фенербахче».

В текущем сезоне Н'Голо Канте провел 2 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться двумя забитыми мячами и одной голевой передачей. Веб-портал Transefrmarkt оценивает стоимость игрока в 4,5 миллиона евро.

Ранее сообщалось о том, что «Фенербахче» и «Аль-Иттихад» не успели совершить громкий обмен футболистами.

По теме:
В Манчестер Сити нашли замену Холанду
Карпаты определились с еще одним новичком. Он приедет в Испанию
Звезда Ман Сити решил покинуть клуб. Он хочет перейти в Бенфику
Фенербахче трансферы чемпионат Турции по футболу Аль-Иттихад Джидда Н'Голо Канте чемпионат Саудовской Аравии по футболу Фабрицио Романо
Даниил Кирияка Источник: Фабрицио Романо
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Байер разгромил Санкт-Паули и стал первым полуфиналистом Кубка Германии
Футбол | 03 февраля 2026, 23:43 0
Байер разгромил Санкт-Паули и стал первым полуфиналистом Кубка Германии
Байер разгромил Санкт-Паули и стал первым полуфиналистом Кубка Германии

Леверкузенская команда переиграла соперников со счетом 3:0

Соперник из четвертой лиги Германии. Шахтер проиграл в товарищеском матче
Футбол | 03 февраля 2026, 18:01 46
Соперник из четвертой лиги Германии. Шахтер проиграл в товарищеском матче
Соперник из четвертой лиги Германии. Шахтер проиграл в товарищеском матче

Команда Турана начала приобретать игровую практику в Турции.

Игорь СУРКИС: «Мне позвонили, сказали взять этого парня в Динамо»
Футбол | 03.02.2026, 08:12
Игорь СУРКИС: «Мне позвонили, сказали взять этого парня в Динамо»
Игорь СУРКИС: «Мне позвонили, сказали взять этого парня в Динамо»
Украинский защитник Динамо может получить гражданство другой страны
Футбол | 03.02.2026, 07:47
Украинский защитник Динамо может получить гражданство другой страны
Украинский защитник Динамо может получить гражданство другой страны
Источник: Костюк выбрал основного форварда для Динамо
Футбол | 03.02.2026, 10:49
Источник: Костюк выбрал основного форварда для Динамо
Источник: Костюк выбрал основного форварда для Динамо
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Lucky_Loser
дуже крутий гравець! хоч йому і 35 він ще на ЧМ поїде.
Ответить
0
Популярные новости
Красюк обратился к Гвоздику после сенсационного фиаско с Калайджичем
Красюк обратился к Гвоздику после сенсационного фиаско с Калайджичем
02.02.2026, 15:42 3
Бокс
Жирона договорилась о сотрудничестве с двухметровым украинским форвардом
Жирона договорилась о сотрудничестве с двухметровым украинским форвардом
02.02.2026, 10:33 8
Футбол
Впервые в истории тенниса в топ-10 рейтинга WTA входят две мамы
Впервые в истории тенниса в топ-10 рейтинга WTA входят две мамы
02.02.2026, 21:14 8
Теннис
Президент ФИФА призвал вернуть сборную россии: «Пора это сделать»
Президент ФИФА призвал вернуть сборную россии: «Пора это сделать»
03.02.2026, 05:55 94
Футбол
Суркис сделал футболисту Динамо самую высокую зарплату в чемпионате Украины
Суркис сделал футболисту Динамо самую высокую зарплату в чемпионате Украины
02.02.2026, 08:34 17
Футбол
Усик нашел нового соперника. Это его самый тяжелый оппонент
Усик нашел нового соперника. Это его самый тяжелый оппонент
02.02.2026, 07:02 14
Бокс
В УАФ выступили с публичным заявлением о Мироне Маркевиче
В УАФ выступили с публичным заявлением о Мироне Маркевиче
02.02.2026, 07:03
Футбол
Ямаль может покинуть Барселону. Сделано историческое предложение
Ямаль может покинуть Барселону. Сделано историческое предложение
03.02.2026, 08:35 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем