Канте расторг контракт с Аль-Иттихадом. Он станет игроком именитого клуба
Француз продолжит карьеру в «Фенербахче»
Французский полузащитник Н'Голо Канте расторг контракт с «Аль-Иттихадом». Об том сообщает Фабрицио Романо.
По информации источника, все готово для того, чтобы 35-летний футболист продолжил карьеру в чемпионате Турции в составе «Фенербахче».
В текущем сезоне Н'Голо Канте провел 2 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться двумя забитыми мячами и одной голевой передачей. Веб-портал Transefrmarkt оценивает стоимость игрока в 4,5 миллиона евро.
Ранее сообщалось о том, что «Фенербахче» и «Аль-Иттихад» не успели совершить громкий обмен футболистами.
🚨🟡🔵 BREAKING: N’Golo Kanté contract at Al Ittihad has been terminated with immediate effect.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 3, 2026
All set for his move to Fenerbahçe, as soon as approved by FIFA. 💣 pic.twitter.com/62EyWqt4fS
