  ОЛЕЙНИКОВА: «Работала в Киеве над тем, чтобы адаптировать теннис под хард»
04 февраля 2026, 00:51
ОЛЕЙНИКОВА: «Работала в Киеве над тем, чтобы адаптировать теннис под хард»

Александра высказалась после двух побед на турнире WTA 250 в Клуж-Напоке

ОЛЕЙНИКОВА: «Работала в Киеве над тем, чтобы адаптировать теннис под хард»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александра Олейникова

Украинская теннисистка Александра Олейникова поделилась эмоциями и мыслями после двух выигранных матчей на турнире WTA 250 в Клуж-Напоке:

– Александра, после классного матча на Australian Open против Мэдисон Кис и уже двух побед в Клуж-Напоке, можно говорить, что ваши отношения с хардом улучшились? Насколько удалось прочувствовать игру на этом покрытии и насколько по вашему мнению работает на этом покрытии ваш стиль тенниса?

– Я не думаю, что мои отношения с хардом сильно изменились. Но я работала очень много в Киеве над тем, чтобы адаптировать свой теннис под хард, решить те проблемы, которые мне мешали, насколько это возможно. Я сделала это не самостоятельно, а с помощью тренера Михаила Филимы, с которым я сейчас работаю. Он проделал очень много работы со мной относительно того, как изменить определенные вещи... Даже не то, чтобы изменить, но просто их скорректировать для специфики хардового покрытия. Это связано как с техническими элементами, так и с решениями на корте, над которыми мы также работали.

– Помогает ли в Клуж-Напоке, тот факт, что к Australian Open готовились на харде в зале? Похожие условия на те что есть в Киеве?

– Я не знаю, связано ли то, что я сейчас показываю хороший теннис на харде, именно с залом, поскольку в Австралии я играла на улице. Но я думаю, что те условия, которые я имею в Киеве, и та команда, которая стоит за моей подготовкой, стала ключом в этих результатах. Для меня очень важно, что я сейчас работаю в максимально профессиональных условиях, у меня сейчас абсолютно лучшая логистика, которая была уже за очень долгие годы.

Конечно, это мне помогает, но также очень сильно мотивирует понимать, какой ценой достается возможность готовиться, и насколько это большие усилия со стороны тренеров, которые со мной работают. И поэтому, думаю, кроме всего, это еще определенная заряженность, поскольку хочется продемонстрировать, что мы несмотря ни на что, вообще наработали. Это, наверное, также такой фактор, который мне дает подготовка в Киеве. То есть квалифицированные люди, профессиональные условия, мощная логистика и большая мотивация.

– Как вы и говорили накануне матча, вы не стали пожимать руку Бондар. Были ли со стороны WTA, самой Бондар или может еще кого-то, какие-то недовольства этим решением?

– Сейчас у меня очень конструктивная коммуникация с WTA, и я очень хочу и в дальнейшем это поддерживать. Что касается Анны, я с ней не разговаривала, но мое решение, как я уже отмечала, не является персональным, а является моей позицией

Getty Images/Global Images Ukraine

– Очевидно, что это ваш дебютный турнир WTA – как вам атмосфера, болельщики, организация?

– Турнир просто невероятный. Я в прошлом году заявлялась на этот турнир, но тогда я не попала даже в квалификацию. И я мечтала на нём сыграть, поскольку он тематический, и это открывает столько возможностей для креатива, а для меня это важно. Для меня теннис – это в очень большой степени творчество. Я думаю, что это видно и по тому, как я играю, какой у меня стиль тенниса, но и по моим образам. И здесь это можно раскрыть, наверное, на 100%. Публика очень-очень тепло меня принимает. Мне это очень помогает, и это приятно. Я очень это ценю, и это просто поднимает настроение, и это классно.

Если говорить об организации, для меня, как для человека, который путешествует самостоятельно, то очень важно, когда организаторы идут на встречу, помогают организовать тренировки. Когда есть все условия, и когда это очень-очень просто, поскольку персонал работает для тебя, то есть тебе просто нужно спросить о чем-то, и для тебя это сделают. Для меня это «game changing», и здесь это на самом высоком уровне, и я очень благодарна организаторам турнира за это.

– Завтра у вас день отдыха – как планируете его провести и как вообще обычно переключаетесь от тенниса во время турниров?

– Завтра планирую дважды потренироваться и пойти в зал, потому что я тренируюсь на турнирах. Я люблю тренироваться. Я, конечно, учитываю то, как я себя чувствую физически, но я знаю, что завтра я, в принципе, без проблем отработаю столько, сколько я хочу.

А отвлекаюсь я по-разному, на самом деле. Я не могу сказать, что у меня есть потребность конкретно завтра отвлекаться, потому что я наслаждаюсь атмосферой турнира, но сейчас для меня это или почитать книгу, или посмотреть аниме, или могу сходить прогуляться в наушниках, послушать музыку.

И, конечно, общение с друзьями, потому что мне пишут очень много слов поддержки. И меня это, с одной стороны, это и отвлекает от какого-то, возможно, турнирного напряжения, хотя, опять же, я его здесь не чувствую. Но, наверное, в других случаях, да, это помогает отвлекаться. Но также это и вдохновляет, потому что меня мои близкие и друзья очень сильно вдохновляют.

Олейникова в Клуже переиграла Майяр Шериф и Анну Бондар. В четвертьфинале Александра встретится или с Ван Синьюй, или с Ребекой Масаровой.

Getty Images/Global Images Ukraine
Александра Олейникова WTA Клуж-Напока
Даниил Агарков Источник: Большой теннис Украины
