Суркис выступил с обращением к болельщикам киевского Динамо
Вячеслав пообещал, что команда отдаст все силы в следующей игре
Вратарь юношеской команды «Динамо» Вячеслав Суркис пообещал, что команда отдаст все силы, чтобы победить в следующем поединке Юношеской Лиги УЕФА.
– Вы целенаправленно готовитесь к матчу, который, хотя и будет для «Динамо» домашним, пройдет в турецкой Анталии. Чего от него ожидаете?
– Могу сказать, что мы будем отдавать все силы, чтобы выиграть и пройти дальше – это я вам обещаю.
Матч 1/16 финала Юношеской Лиги УЕФА против мадридского «Атлетико» «бело-синие» проведут в среду, 4 февраля. Начало встречи запланировано на 11:00 по киевскому времени.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Саудиты дают за испанца 300 миллионов евро
В услугах 23-летнего Константина Вивчаренко заинтересованы клубы из нескольких стран