Суркис выступил с обращением к болельщикам киевского Динамо

Вячеслав пообещал, что команда отдаст все силы в следующей игре 

ФК Динамо. Вячеслав Суркис

Вратарь юношеской команды «Динамо» Вячеслав Суркис пообещал, что команда отдаст все силы, чтобы победить в следующем поединке Юношеской Лиги УЕФА.

– Вы целенаправленно готовитесь к матчу, который, хотя и будет для «Динамо» домашним, пройдет в турецкой Анталии. Чего от него ожидаете?

– Могу сказать, что мы будем отдавать все силы, чтобы выиграть и пройти дальше – это я вам обещаю.

Матч 1/16 финала Юношеской Лиги УЕФА против мадридского «Атлетико» «бело-синие» проведут в среду, 4 февраля. Начало встречи запланировано на 11:00 по киевскому времени.

Динамо Киев Атлетико Мадрид Динамо Киев U-19 Юношеская лига УЕФА Вячеслав Суркис Атлетико Мадрид U-19 Динамо - Атлетико
Дмитрий Олийченко Источник: ФК Динамо Киев
