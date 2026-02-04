Кубок Испании04 февраля 2026, 01:04 |
Альбасете – Барселона – 1:2. Четвертьфинал Кубка Испании. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 1/4 финала Кубка Испании 2025/26
3 февраля состоялся матч 1/4 финала Кубка Испании 2025/26 между командами Альбасете и Барселона.
Барселона одержала победу со счетом 2:1 и пробилась в полуфинал турнира.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В состаев сине-гранатовых в первом тайме отличился Ламин Ямаль, а во втором – Рональд Араухо.
Кубок Испании 2025/26. 1/4 финала, 3 февраля
Альбасете – Барселона – 1:2
Голы: Морено, 87 – Ямаль, 39, Араухо, 56
Видеообзор матча
События матча
87’
ГОЛ ! Мяч забил Javi Moreno (Альбасете), асcист Хосе-Карлос Ласо.
56’
ГОЛ ! Мяч забил Рональд Араухо (Барселона), асcист Маркус Рэшфорд.
39’
ГОЛ ! Мяч забил Ламин Ямал (Барселона), асcист Френки де Йонг.
