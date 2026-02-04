Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Альбасете – Барселона – 1:2. Четвертьфинал Кубка Испании. Видео голов
Кубок Испании
Альбасете
03.02.2026 22:00 – FT 1 : 2
Барселона
Кубок Испании
Альбасете – Барселона – 1:2. Четвертьфинал Кубка Испании. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 1/4 финала Кубка Испании 2025/26

Альбасете – Барселона – 1:2. Четвертьфинал Кубка Испании. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

3 февраля состоялся матч 1/4 финала Кубка Испании 2025/26 между командами Альбасете и Барселона.

Барселона одержала победу со счетом 2:1 и пробилась в полуфинал турнира.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В состаев сине-гранатовых в первом тайме отличился Ламин Ямаль, а во втором – Рональд Араухо.

Кубок Испании 2025/26. 1/4 финала, 3 февраля

Альбасете – Барселона – 1:2

Голы: Морено, 87 – Ямаль, 39, Араухо, 56

Видеообзор матча

События матча

87’
ГОЛ ! Мяч забил Javi Moreno (Альбасете), асcист Хосе-Карлос Ласо.
56’
ГОЛ ! Мяч забил Рональд Араухо (Барселона), асcист Маркус Рэшфорд.
39’
ГОЛ ! Мяч забил Ламин Ямал (Барселона), асcист Френки де Йонг.
По теме:
Араухо признался, что чувствовал после решающего гола в матче Кубка Испании
Флик – об изнурительном графике и непростой победе Барселоны
ВИДЕО. Драма в конце игры: как забил Альбасете, почему отменили гол Феррана
Альбасете Барселона Кубок Испании по футболу видео голов и обзор Ламин Ямаль Рональд Араухо
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Комментарии
