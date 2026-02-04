3 февраля состоялся матч 1/4 финала Кубка Испании 2025/26 между командами Альбасете и Барселона.

Барселона одержала победу со счетом 2:1 и пробилась в полуфинал турнира.

В состаев сине-гранатовых в первом тайме отличился Ламин Ямаль, а во втором – Рональд Араухо.

Кубок Испании 2025/26. 1/4 финала, 3 февраля

Альбасете – Барселона – 1:2

Голы: Морено, 87 – Ямаль, 39, Араухо, 56

Видеообзор матча