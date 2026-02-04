Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
Араухо признался, что чувствовал после решающего гола в матче Кубка Испании

Рональд стал героем четвертьфинального матча с Альбасете

Араухо признался, что чувствовал после решающего гола в матче Кубка Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо прокомментировал победу над «Альбасете» (2:1) в четвертьфинале Кубка Испании.

Уругваец, который пропустил более месяца из-за психологических проблем, стал автором победного гола.

«Кубок во многом таков: исходы матчей не определяются до самого финального свистка. Мы провели очень качественную игру и создали множество моментов.

Мы понимали, что соперник будет оказывать давление. Я доволен командой – мы отнеслись к этому максимально серьезно и вышли в полуфинал.

Для меня этот гол имеет большое значение. Шаг за шагом, с Божьей помощью, мы проделываем отличную работу вместе с клубом и тренером. Сегодня, считаю, я провел сильный матч и смог помочь команде в атаке. Такие мячи действительно очень важны», – сказал Араухо.

Михаил Олексиенко Источник: Sport.es
