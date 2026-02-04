Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Аллегри рассказал, как Милан готовится к финальной части сезона
Италия
04 февраля 2026, 03:51 |
Тренер россонери – о подготовке и целях команды

Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри подвел итоги матча с «Болоньей» в 23-м туре Серии А (3:0).

«У них качественные игроки. К сегодняшней игре мы подошли с полной серьезностью. «Болонья» всегда представляет опасность. Мы очень хорошо действовали в обеих фазах.

Хороший матч. Думаю, мы можем улучшить контроль мяча и создавать более точные, результативные моменты. Нкунку и Лофтус-Чик отлично проявили себя в атаке.

Было важно набрать 50 очков, наша цель – попасть в первую четверку, и это будет непросто, ведь чемпионат еще долгий.

Что важнее – отставание в 5 очков от «Интера» или преимущество в 7 очков над «Ромой»? Мы всегда смотрим вперед, нам еще предстоит набрать много очков для достижения цели.

Нужно делать маленькие шаги один за другим. Давайте используем этот перерыв, чтобы игроки восстановились перед матчем с «Пизой». Было бы здорово, если все будут готовы.

Насколько важно то, что мы играем меньше матчей? Я всегда говорил, что хотел бы проводить как можно больше игр, но, к сожалению, в этом году это невозможно.

Мы максимально используем имеющееся время для подготовки к матчам, а затем сыграем в Лиге чемпионов в следующем году», – сказал Аллегри.

Массимилиано Аллегри Милан Серия A Болонья Рома Рим Ювентус
Михаил Олексиенко Источник: Джанлука Ди Марцио
