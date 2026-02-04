Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер сборной Франции объяснил, почему Мбаппе позволено больше, чем другим
Испания
04 февраля 2026, 04:52 | Обновлено 04 февраля 2026, 04:53
160
0

Тренер сборной Франции объяснил, почему Мбаппе позволено больше, чем другим

Дешам откровенно высказался о Килиане

04 февраля 2026, 04:52 | Обновлено 04 февраля 2026, 04:53
160
0
Тренер сборной Франции объяснил, почему Мбаппе позволено больше, чем другим
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о распространенных стереотипах вокруг Килиана Мбаппе.

«Многие считают его чрезмерно эгоистичным и ориентированным исключительно на индивидуальные действия. Но он нападающий, и было бы странно, если бы в его игре совсем не присутствовал элемент эгоизма. При этом могу уверенно сказать: с момента, как Килиан стал капитаном, его мнение имеет серьезный вес внутри команды.

Если кто-то хочет критиковать его за то, что он не пробегает по 11 километров за матч – стоит расслабиться, этого не произойдет. Зато у него есть целый набор качеств, которые действительно важны и часто становятся решающими», – отметил Дешам.

По теме:
Мбаппе приближается к рекорду топ-5 лиг по голам с пенальти
Один из лучших. Ванат продолжает преследовать Мбаппе в чемпионате Испании
Звездный нападающий Парижа входит в топ-10 бомбардиров 10 сильнейших лиг
Дидье Дешам Килиан Мбаппе сборная Франции по футболу
Михаил Олексиенко Источник: L'Equipe
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Саудовский клуб подписал нападающего из Франции за 33 млн
Футбол | 04 февраля 2026, 04:31 0
ОФИЦИАЛЬНО. Саудовский клуб подписал нападающего из Франции за 33 млн
ОФИЦИАЛЬНО. Саудовский клуб подписал нападающего из Франции за 33 млн

В текущем сезоне Иленихена отметился 2 голами в 15 матчах Лиги 1

Топ-10 трансферов закрывшегося зимнего окна-2026
Футбол | 03 февраля 2026, 15:00 1
Топ-10 трансферов закрывшегося зимнего окна-2026
Топ-10 трансферов закрывшегося зимнего окна-2026

Прозорливость «Сити», лоховство «Ливера», усиление «Лиона», забастовка Криша 

Ямаль может покинуть Барселону. Сделано историческое предложение
Футбол | 03.02.2026, 08:35
Ямаль может покинуть Барселону. Сделано историческое предложение
Ямаль может покинуть Барселону. Сделано историческое предложение
Источник: Костюк выбрал основного форварда для Динамо
Футбол | 03.02.2026, 10:49
Источник: Костюк выбрал основного форварда для Динамо
Источник: Костюк выбрал основного форварда для Динамо
ФОТО. Издание ESPN написало про конфликт Украины и Инфантино
Футбол | 03.02.2026, 22:32
ФОТО. Издание ESPN написало про конфликт Украины и Инфантино
ФОТО. Издание ESPN написало про конфликт Украины и Инфантино
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В Борнмуте отреагировали на ситуацию, в которой оказался Забарный
В Борнмуте отреагировали на ситуацию, в которой оказался Забарный
02.02.2026, 20:01 1
Футбол
Впервые в истории тенниса в топ-10 рейтинга WTA входят две мамы
Впервые в истории тенниса в топ-10 рейтинга WTA входят две мамы
02.02.2026, 21:14 8
Теннис
«Спасибо, брат». Усик обратился к Турки Аль-Шейху
«Спасибо, брат». Усик обратился к Турки Аль-Шейху
02.02.2026, 16:13
Бокс
Игорь СУРКИС: «Мне позвонили, сказали взять этого парня в Динамо»
Игорь СУРКИС: «Мне позвонили, сказали взять этого парня в Динамо»
03.02.2026, 08:12 3
Футбол
Жирона может в ближайшее время продать Ваната. На него нацелился клуб АПЛ
Жирона может в ближайшее время продать Ваната. На него нацелился клуб АПЛ
02.02.2026, 14:01 8
Футбол
Махмудов объяснил, почему Фьюри выбрал его в соперники
Махмудов объяснил, почему Фьюри выбрал его в соперники
02.02.2026, 03:22 2
Бокс
Жирона закрыла двери для футболиста сборной Украины
Жирона закрыла двери для футболиста сборной Украины
02.02.2026, 06:42 1
Футбол
Президент ФИФА призвал вернуть сборную россии: «Пора это сделать»
Президент ФИФА призвал вернуть сборную россии: «Пора это сделать»
03.02.2026, 05:55 94
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем