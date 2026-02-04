Тренер сборной Франции объяснил, почему Мбаппе позволено больше, чем другим

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о распространенных стереотипах вокруг Килиана Мбаппе.

«Многие считают его чрезмерно эгоистичным и ориентированным исключительно на индивидуальные действия. Но он нападающий, и было бы странно, если бы в его игре совсем не присутствовал элемент эгоизма. При этом могу уверенно сказать: с момента, как Килиан стал капитаном, его мнение имеет серьезный вес внутри команды.

Если кто-то хочет критиковать его за то, что он не пробегает по 11 километров за матч – стоит расслабиться, этого не произойдет. Зато у него есть целый набор качеств, которые действительно важны и часто становятся решающими», – отметил Дешам.