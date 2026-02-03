Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Зинченко подытожил свою аренду в Ноттингеме, использовав мем
Англия
03 февраля 2026, 23:11 |
674
4

ВИДЕО. Зинченко подытожил свою аренду в Ноттингеме, использовав мем

Александр с юмором отреагировал на неудачный отрезок в карьере

03 февраля 2026, 23:11 |
674
4 Comments
ВИДЕО. Зинченко подытожил свою аренду в Ноттингеме, использовав мем
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Украинский левый защитник амстердамского «Аякса» Александр Зинченко в социальной сети Threads подвел итоги своей полугодовой аренды в английском «Ноттингем Форест».

29-летний футболист опубликовал видео-мем из популярного мультсериала «Симпсоны», где мужчина заходит в дом, вешает шляпу, проходит один круг на месте, забирает шляпу и уходит из дома, подписав его так: «Я в «Ноттингеме».

В сезоне 2025/26 Александр Зинченко на правах аренды провел 10 матчей за «Ноттингем Форест», но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

ВИДЕО. Зинченко подытожил свою аренду в Ноттингеме, использовав мем

По теме:
Не прошло и восьми лет. Арсенал победил Челси
Что происходит? Аякс включил Зинченко в заявку ЛЧ, из которой вылетел
Арсенал – Челси – 1:0. Текстовая трансляция матча
Александр Зинченко Ноттингем Форест Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу видео мемы юмор Аякс
Дмитрий Вус Источник: Threads
Оцените материал
(21)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

КЛИЧКО: «Я вовсе ему не верю, он яростный лжец»
Бокс | 03 февраля 2026, 07:52 4
КЛИЧКО: «Я вовсе ему не верю, он яростный лжец»
КЛИЧКО: «Я вовсе ему не верю, он яростный лжец»

Виталий – о диктаторе путине

Президент ФИФА призвал вернуть сборную россии: «Пора это сделать»
Футбол | 03 февраля 2026, 05:55 94
Президент ФИФА призвал вернуть сборную россии: «Пора это сделать»
Президент ФИФА призвал вернуть сборную россии: «Пора это сделать»

Инфантино очень хочет видеть возвращение россии

Болонья – Милан. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Футбол | 03.02.2026, 23:35
Болонья – Милан. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Болонья – Милан. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Источник: Костюк выбрал основного форварда для Динамо
Футбол | 03.02.2026, 10:49
Источник: Костюк выбрал основного форварда для Динамо
Источник: Костюк выбрал основного форварда для Динамо
Мудрик получил бан на FACEIT из-за конфликта с поляком. Вспомнил про Волынь
Футбол | 03.02.2026, 17:32
Мудрик получил бан на FACEIT из-за конфликта с поляком. Вспомнил про Волынь
Мудрик получил бан на FACEIT из-за конфликта с поляком. Вспомнил про Волынь
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Harun Bakircioğlu
«Я в «Ноттінгемі»
Главное, чтоб не в Аяксе
Ответить
0
Diesel
Та ну нах. Яке пихате. Тебе прийняли в клуб. Платили не малі гроші. А ти мемчик про своє перебування в Ноттінгемі.
Таке собі не дозволяють дійсно круті футболісти.
А хто ти такий ???
Ще нижче впав в очах. 
Геть зажерся.
Ответить
-1
Показать Скрыть 2 ответа
Популярные новости
АЛЬ-ШЕЙХ: «Этого боксера мы звать не будем, пусть уходит на пенсию»
АЛЬ-ШЕЙХ: «Этого боксера мы звать не будем, пусть уходит на пенсию»
02.02.2026, 07:42 1
Бокс
Махмудов объяснил, почему Фьюри выбрал его в соперники
Махмудов объяснил, почему Фьюри выбрал его в соперники
02.02.2026, 03:22 2
Бокс
В УАФ выступили с публичным заявлением о Мироне Маркевиче
В УАФ выступили с публичным заявлением о Мироне Маркевиче
02.02.2026, 07:03
Футбол
Невероятный перформанс вратаря. Бенфика сыграла вничью 0:0 в Португалии
Невероятный перформанс вратаря. Бенфика сыграла вничью 0:0 в Португалии
02.02.2026, 00:31 1
Футбол
Ямаль может покинуть Барселону. Сделано историческое предложение
Ямаль может покинуть Барселону. Сделано историческое предложение
03.02.2026, 08:35 8
Футбол
Игорь Суркис пообещал продать одного из лучших игроков Динамо
Игорь Суркис пообещал продать одного из лучших игроков Динамо
02.02.2026, 05:42 19
Футбол
Гвоздик потерпел сенсационное поражение нокаутом от серба Калайджича
Гвоздик потерпел сенсационное поражение нокаутом от серба Калайджича
02.02.2026, 06:00 8
Бокс
Игорь СУРКИС: «Мне позвонили, сказали взять этого парня в Динамо»
Игорь СУРКИС: «Мне позвонили, сказали взять этого парня в Динамо»
03.02.2026, 08:12 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем