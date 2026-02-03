Украинский левый защитник амстердамского «Аякса» Александр Зинченко в социальной сети Threads подвел итоги своей полугодовой аренды в английском «Ноттингем Форест».

29-летний футболист опубликовал видео-мем из популярного мультсериала «Симпсоны», где мужчина заходит в дом, вешает шляпу, проходит один круг на месте, забирает шляпу и уходит из дома, подписав его так: «Я в «Ноттингеме».

В сезоне 2025/26 Александр Зинченко на правах аренды провел 10 матчей за «Ноттингем Форест», но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

ВИДЕО. Зинченко подытожил свою аренду в Ноттингеме, использовав мем