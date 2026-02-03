Что происходит? Аякс включил Зинченко в заявку ЛЧ, из которой вылетел

Амстердамский «Аякс» включил своего украинского новичка Александра Зинченко в заявку на Лигу чемпионов, из которой ранее команда вылетела, сообщает De Speld.

По информации источника, в УЕФА были удивлены, когда в понедельник, 2 февраля, получили письмо от нидерландского клуба. В нем «Аякс» просил включить Зинченко в заявку на Лигу чемпионов.

УЕФА сразу сообщил амстердамскому клубу о допущенной ошибке. Главный тренер «Аякса» Фред Грим, комментируя ситуацию, заявил: «Это было невероятно глупо. Чтобы ситуация не ухудшилась, мы немедленно исключили Александра из состава».

