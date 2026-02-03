Италия03 февраля 2026, 22:39 |
Болонья – Милан. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 23-го тура Серии А 2025/26
3 февраля проходит матч 23-го тура Серии А 2025/26 между командами Болонья и Милан.
Коллетивы играют на стадионе Ренато Даль'Ара. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Серия А 2025/26. 23-й тур, 3 февраля
Болонья – Милан – 0:2 (матч продолжается)
Голы: Лофтус-Чик, 20, Нкунку, 39 (пен.)
(новость обновляется)
ГОЛ! 0:1 Лофтус-Чик, 20 мин.
ГОЛ! 0:2 Нкунку, 39 мин. (пен.)
