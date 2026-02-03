Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Италия
03 февраля 2026, 22:39
Болонья – Милан. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 23-го тура Серии А 2025/26

Болонья – Милан. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

3 февраля проходит матч 23-го тура Серии А 2025/26 между командами Болонья и Милан.

Коллетивы играют на стадионе Ренато Даль'Ара. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Серия А 2025/26. 23-й тур, 3 февраля

Болонья – Милан – 0:2 (матч продолжается)

Голы: Лофтус-Чик, 20, Нкунку, 39 (пен.)

(новость обновляется)

ГОЛ! 0:1 Лофтус-Чик, 20 мин.

ГОЛ! 0:2 Нкунку, 39 мин. (пен.)

Болонья Милан Серия A чемпионат Италии по футболу Кристофер Нкунку Рубен Лофтус-Чик
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
