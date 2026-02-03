Гонка продолжается. Милан на выезде разгромил Болонью

Во вторник, 3 февраля 2026 года, состоялся матч 23-го тура Серии А между «Болоньей» и «Миланом».

Игра прошла на стадионе «Стадио Ренато Далл'Ара» в Удине и завершилась со счетом 3:0 в пользу гостевой команды.

Главным героем встречи стал французский полузащитник «Милана» Адриен Рабьо, на счету которого забитый мяч и голевая передача.

Благодаря этой победе «Милан» сократил отставание от «Интера» до 5 очков. Подопечные Массимилиано Аллегри идут на 2-м месте в турнирной таблице Серии А, набрав 50 очков в 23 турах чемпионата Италии.

Серия А 2025/26. 23-й тур, 3 февраля

Болонья – Милан – 0:3

Голы: Лофтус-Чик, 20, Нкунку, 39 (пен.), Рабио, 48