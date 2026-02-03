Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Гонка продолжается. Милан на выезде разгромил Болонью
Чемпионат Италии
Болонья
03.02.2026 21:45 – FT 0 : 3
Милан
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
03 февраля 2026, 23:40 |
119
0

Гонка продолжается. Милан на выезде разгромил Болонью

Матч завершился со счетом 3:0

03 февраля 2026, 23:40 |
119
0
Гонка продолжается. Милан на выезде разгромил Болонью
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 3 февраля 2026 года, состоялся матч 23-го тура Серии А между «Болоньей» и «Миланом».

Игра прошла на стадионе «Стадио Ренато Далл'Ара» в Удине и завершилась со счетом 3:0 в пользу гостевой команды.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным героем встречи стал французский полузащитник «Милана» Адриен Рабьо, на счету которого забитый мяч и голевая передача.

Благодаря этой победе «Милан» сократил отставание от «Интера» до 5 очков. Подопечные Массимилиано Аллегри идут на 2-м месте в турнирной таблице Серии А, набрав 50 очков в 23 турах чемпионата Италии.

Серия А 2025/26. 23-й тур, 3 февраля
Болонья – Милан – 0:3
Голы: Лофтус-Чик, 20, Нкунку, 39 (пен.), Рабио, 48

События матча

48’
ГОЛ ! Мяч забил Адриен Рабио (Милан).
39’
ГОЛ ! С пенальти забил Кристофер Нкунку (Милан).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Рубен Лофтус-Чик (Милан), асcист Адриен Рабио.
По теме:
Марсель с голами Гринвуда и Обамеянга вышел в четвертьфинал Кубка Франции
ВИДЕО. Как Хаверц в компенсированное время принес Арсеналу победу над Челси
Болонья – Милан. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Милан Серия A Болонья чемпионат Италии по футболу Болонья - Милан Адриен Рабьо Рубен Лофтус-Чик Кристофер Нкунку пенальти видео голов и обзор
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Он – герой и будет баллотироваться в президенты»
Бокс | 02 февраля 2026, 23:57 1
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Он – герой и будет баллотироваться в президенты»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Он – герой и будет баллотироваться в президенты»

Функционер – о Сауле Альваресе

«Пусть сделает это». Палкин обратился к Инфантино после скандала с россией
Футбол | 03 февраля 2026, 19:15 10
«Пусть сделает это». Палкин обратился к Инфантино после скандала с россией
«Пусть сделает это». Палкин обратился к Инфантино после скандала с россией

Генеральный директор «Шахтера» выступил с заявлением

Украинский защитник Динамо может получить гражданство другой страны
Футбол | 03.02.2026, 07:47
Украинский защитник Динамо может получить гражданство другой страны
Украинский защитник Динамо может получить гражданство другой страны
ФОТО. Девушка звезды Реала впечатлила своим эротическим нарядом
Футбол | 03.02.2026, 23:38
ФОТО. Девушка звезды Реала впечатлила своим эротическим нарядом
ФОТО. Девушка звезды Реала впечатлила своим эротическим нарядом
КЛИЧКО: «Я вовсе ему не верю, он яростный лжец»
Бокс | 03.02.2026, 07:52
КЛИЧКО: «Я вовсе ему не верю, он яростный лжец»
КЛИЧКО: «Я вовсе ему не верю, он яростный лжец»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Впервые в истории тенниса в топ-10 рейтинга WTA входят две мамы
Впервые в истории тенниса в топ-10 рейтинга WTA входят две мамы
02.02.2026, 21:14 8
Теннис
Йожеф САБО: «Как Жирона купила этого украинца, они что, слепые?»
Йожеф САБО: «Как Жирона купила этого украинца, они что, слепые?»
02.02.2026, 08:07 31
Футбол
Невероятный перформанс вратаря. Бенфика сыграла вничью 0:0 в Португалии
Невероятный перформанс вратаря. Бенфика сыграла вничью 0:0 в Португалии
02.02.2026, 00:31 1
Футбол
В Борнмуте отреагировали на ситуацию, в которой оказался Забарный
В Борнмуте отреагировали на ситуацию, в которой оказался Забарный
02.02.2026, 20:01 1
Футбол
Жирона закрыла двери для футболиста сборной Украины
Жирона закрыла двери для футболиста сборной Украины
02.02.2026, 06:42 1
Футбол
Игорь СУРКИС: «Мне позвонили, сказали взять этого парня в Динамо»
Игорь СУРКИС: «Мне позвонили, сказали взять этого парня в Динамо»
03.02.2026, 08:12 3
Футбол
Усик нашел нового соперника. Это его самый тяжелый оппонент
Усик нашел нового соперника. Это его самый тяжелый оппонент
02.02.2026, 07:02 14
Бокс
АЛЬ-ШЕЙХ: «Этого боксера мы звать не будем, пусть уходит на пенсию»
АЛЬ-ШЕЙХ: «Этого боксера мы звать не будем, пусть уходит на пенсию»
02.02.2026, 07:42 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем