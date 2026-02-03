Соперник из четвертой лиги Германии. Шахтер проиграл в товарищеском матче
Команда Турана начала приобретать игровую практику в Турции.
Отчет о матче ожидайте позже.
Товарищеский матч.
«Шахтер» – «Зонненхоф Гросашпах» - 1:2
Голы: Педриньо да Силва, 71 (пен.) – Кунде, 2, Майер, 88
Предупреждения: Очеретько, 41 – Челикташ, 21, Айдонис, 40, Шварц, 76
«Шахтер» (1 тайм): Фесюн – Азарови, Матвиенко, Грам, Петряк (Конопля, 30) – Изаки, Марлон (Очеретько, 30), Назарина – Невертон, Элиас (Мейреллиш 30), Лукас.
«Шахтер» (2 тайм): Твардовский – Педриньо Азеведо, Матвиенко, Фарина, Конопля (Винисиус, 61) – Криськив, Очеретько (Педриньо да Силва, 61), Бондаренко – Проспер, Мейреллиш (Эгиналду, 61), Алиссон.
«Зонненхоф Гросашпах»: Ройле – Молинари, Айдонис, Нурай, Кунде – Янес, Челикташ – Тасделен, Штоппель, Подольский – Кляйншродт.
Стадион: «Mardan Stadium» (Анталья, Турция).
ШАХТЕР - ЗОННЕНХОФ ГРОСАШПАХ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 17°C
Наши пацаны просто не хотели портить праздник мужикам, которые днем кладут плитку под Штутгартом, а вечером выносят бронзового призера Украины. Это был гениальный план: мы имитировали потерю концентрации, чтобы скрыть свою реальную мощь от шпионов . Играть против второй команды деревни Гроссашпах — это вам не в Лиге чемпионов позориться, тут нужно стальное мужество, чтобы не ослепнуть от величия их стадиона на три тысячи мест. Гордимся!