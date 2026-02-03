Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Соперник из четвертой лиги Германии. Шахтер проиграл в товарищеском матче
Товарищеские матчи
Шахтер Донецк
03.02.2026 16:00 – FT 1 : 2
Зонненхоф Гроссашпах
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Товарищеские матчи
03 февраля 2026, 18:01 | Обновлено 03 февраля 2026, 18:02
442
6

Соперник из четвертой лиги Германии. Шахтер проиграл в товарищеском матче

Команда Турана начала приобретать игровую практику в Турции.

03 февраля 2026, 18:01 | Обновлено 03 февраля 2026, 18:02
442
6 Comments
Соперник из четвертой лиги Германии. Шахтер проиграл в товарищеском матче
ФК Шахтер

Отчет о матче ожидайте позже.

Товарищеский матч.

«Шахтер» – «Зонненхоф Гросашпах» - 1:2

Голы: Педриньо да Силва, 71 (пен.) – Кунде, 2, Майер, 88

Предупреждения: Очеретько, 41 – Челикташ, 21, Айдонис, 40, Шварц, 76

«Шахтер» (1 тайм): Фесюн – Азарови, Матвиенко, Грам, Петряк (Конопля, 30) – Изаки, Марлон (Очеретько, 30), Назарина – Невертон, Элиас (Мейреллиш 30), Лукас.

«Шахтер» (2 тайм): Твардовский – Педриньо Азеведо, Матвиенко, Фарина, Конопля (Винисиус, 61) – Криськив, Очеретько (Педриньо да Силва, 61), Бондаренко – Проспер, Мейреллиш (Эгиналду, 61), Алиссон.

«Зонненхоф Гросашпах»: Ройле – Молинари, Айдонис, Нурай, Кунде – Янес, Челикташ – Тасделен, Штоппель, Подольский – Кляйншродт.

Стадион: «Mardan Stadium» (Анталья, Турция).

ШАХТЕР - ЗОННЕНХОФ ГРОСАШПАХ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 17°C

товарищеские матчи Шахтер Донецк учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Зонненхоф Гроссашпах отчеты
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Браво. Уровень свой показали Где все кроты? Норы роют?
Фанат Шахтера
«Шахтёр» выдал настоящий перформанс милосердия! Проиграть 1:2 вице-королям немецких огородов из «Зонненхоф Гроссашпах» — это стратегический триумф. В Германии все знают: этот клуб идет вторым в Регионалке только потому, что они слишком благородны, чтобы унижать «Баварию» в Бундеслиге раньше времени. Пропустить от таких титанов — это как получить пощечину от самого Зевса: больно, но какая же это честь!
Наши пацаны просто не хотели портить праздник мужикам, которые днем кладут плитку под Штутгартом, а вечером выносят бронзового призера Украины. Это был гениальный план: мы имитировали потерю концентрации, чтобы скрыть свою реальную мощь от шпионов . Играть против второй команды деревни Гроссашпах — это вам не в Лиге чемпионов позориться, тут нужно стальное мужество, чтобы не ослепнуть от величия их стадиона на три тысячи мест. Гордимся!
DK2025
Так держать и дальше! Весь год
ROMAN Serovenko
Дырявчики Вы гоните?) Или 4 место затуманивает 
New Zealander
Бывает... Не впервые от таких лиг на сборах проигрываем. Но зато Проспер круто сыграл на левом фланге. Считаю что эта проблемная после ухода Кевина позиция наконец-то закрыта. 
Фанькин кот
Позор, конечно. Но есть надежда, что хотя бы выводы соответствующие на будущее сделают.
AK.228
Стыдно , товарищи 
