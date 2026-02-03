Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рэшфорд планирует остаться в Барселоне и отказывается возвращаться в МЮ
Англия
03 февраля 2026, 17:59 |
135
1

Рэшфорд планирует остаться в Барселоне и отказывается возвращаться в МЮ

Англичанин уже купил квартиру в Барселоне

03 февраля 2026, 17:59 |
135
1 Comments
Рэшфорд планирует остаться в Барселоне и отказывается возвращаться в МЮ
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркус Рэшфорд

Вингер «Барселоны» Маркус Рэшфорд, который играет за каталонцев на правах аренды из «Манчестер Юнайтед», чувствует себя комфортно в Испании и хочет остаться в клубе.

И.о. тренера «Манчестер Юнайтед» Майкл Каррик мог бы попытаться убедить Рэшфорда вернуться в клуб, если бы получил пост главного тренера на постоянной основе.

Однако Рэшфорд наслаждается жизнью в Испании и сообщил «Барселоне», что хочет остаться. Для этого он готов пересмотреть свою годовую зарплату и согласиться на уменьшенные условия, если это поможет заключить сделку с «блаугранас».

Англичанин уже купил квартиру в одном из самых престижных районов Барселоны, что демонстрирует его намерения остаться в городе.

По информации Mirror, даже если клуб не согласится выкупить его контракт, Рэшфорд рассмотрит вариант с переходом в другой клуб, а не возвращение в «МЮ».

Рэшфорд присоединился к «Барселоне» прошлым летом на сезонной аренде с возможностью продления контракта на постоянной основе. Руководство «Барсы» договорилось с «МЮ» об опции трансфера за 26 миллионов фунтов.

В текущем сезоне Маркус забил 10 голов и отдал 12 ассистов в 33 матчах за «Барселону» во всех турнирах.

По теме:
Альбасете – Барселона. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Кубка Испании
Фонсека прокомментировал переход Романа Яремчука в чемпионат Франции
Топ-10 трансферов закрывшегося зимнего окна-2026
Маркус Рэшфорд Барселона Манчестер Юнайтед чемпионат Испании по футболу чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Ла Лига трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Иван Чирко Источник: The Mirror
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Президент ФИФА призвал вернуть сборную россии: «Пора это сделать»
Футбол | 03 февраля 2026, 05:55 91
Президент ФИФА призвал вернуть сборную россии: «Пора это сделать»
Президент ФИФА призвал вернуть сборную россии: «Пора это сделать»

Инфантино очень хочет видеть возвращение россии

Соперник из четвертой лиги Германии. Шахтер проиграл в товарищеском матче
Футбол | 03 февраля 2026, 18:01 5
Соперник из четвертой лиги Германии. Шахтер проиграл в товарищеском матче
Соперник из четвертой лиги Германии. Шахтер проиграл в товарищеском матче

Команда Турана начала приобретать игровую практику в Турции.

Ямаль может покинуть Барселону. Сделано историческое предложение
Футбол | 03.02.2026, 08:35
Ямаль может покинуть Барселону. Сделано историческое предложение
Ямаль может покинуть Барселону. Сделано историческое предложение
Трабзонспор – Фетхиеспор. Прогноз и анонс на матч Кубка Турции
Футбол | 03.02.2026, 17:33
Трабзонспор – Фетхиеспор. Прогноз и анонс на матч Кубка Турции
Трабзонспор – Фетхиеспор. Прогноз и анонс на матч Кубка Турции
Украинский защитник Динамо может получить гражданство другой страны
Футбол | 03.02.2026, 07:47
Украинский защитник Динамо может получить гражданство другой страны
Украинский защитник Динамо может получить гражданство другой страны
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Болельщик с Трибуны 🌊
И правильно,не стоит возвращаться обратно,здесь у него идёт 
Ответить
0
Популярные новости
АЛЬ-ШЕЙХ: «Этого боксера мы звать не будем, пусть уходит на пенсию»
АЛЬ-ШЕЙХ: «Этого боксера мы звать не будем, пусть уходит на пенсию»
02.02.2026, 07:42 1
Бокс
Впервые в истории тенниса в топ-10 рейтинга WTA входят две мамы
Впервые в истории тенниса в топ-10 рейтинга WTA входят две мамы
02.02.2026, 21:14 7
Теннис
Йожеф САБО: «Как Жирона купила этого украинца, они что, слепые?»
Йожеф САБО: «Как Жирона купила этого украинца, они что, слепые?»
02.02.2026, 08:07 31
Футбол
Жена Зинченко отреагировала на трансфер Александра в Аякс
Жена Зинченко отреагировала на трансфер Александра в Аякс
02.02.2026, 07:47 7
Футбол
Красюк обратился к Гвоздику после сенсационного фиаско с Калайджичем
Красюк обратился к Гвоздику после сенсационного фиаско с Калайджичем
02.02.2026, 15:42 3
Бокс
Жирона договорилась о сотрудничестве с двухметровым украинским форвардом
Жирона договорилась о сотрудничестве с двухметровым украинским форвардом
02.02.2026, 10:33 7
Футбол
Обнародована дата, когда Мудрик может вернуться в футбол
Обнародована дата, когда Мудрик может вернуться в футбол
03.02.2026, 07:22 25
Футбол
Махмудов объяснил, почему Фьюри выбрал его в соперники
Махмудов объяснил, почему Фьюри выбрал его в соперники
02.02.2026, 03:22 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем