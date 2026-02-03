Рэшфорд планирует остаться в Барселоне и отказывается возвращаться в МЮ

Вингер «Барселоны» Маркус Рэшфорд, который играет за каталонцев на правах аренды из «Манчестер Юнайтед», чувствует себя комфортно в Испании и хочет остаться в клубе.

И.о. тренера «Манчестер Юнайтед» Майкл Каррик мог бы попытаться убедить Рэшфорда вернуться в клуб, если бы получил пост главного тренера на постоянной основе.

Однако Рэшфорд наслаждается жизнью в Испании и сообщил «Барселоне», что хочет остаться. Для этого он готов пересмотреть свою годовую зарплату и согласиться на уменьшенные условия, если это поможет заключить сделку с «блаугранас».

Англичанин уже купил квартиру в одном из самых престижных районов Барселоны, что демонстрирует его намерения остаться в городе.

По информации Mirror, даже если клуб не согласится выкупить его контракт, Рэшфорд рассмотрит вариант с переходом в другой клуб, а не возвращение в «МЮ».

Рэшфорд присоединился к «Барселоне» прошлым летом на сезонной аренде с возможностью продления контракта на постоянной основе. Руководство «Барсы» договорилось с «МЮ» об опции трансфера за 26 миллионов фунтов.

В текущем сезоне Маркус забил 10 голов и отдал 12 ассистов в 33 матчах за «Барселону» во всех турнирах.