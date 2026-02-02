В Шахтере нашли замену Конопле. Могут подписать уже зимой

Украинский фулбек «Карпат» Алексей Сыч может продолжить карьеру в донецком «Шахтере». Об этом сообщает телеграм-канал «Inside UPL».

По информации источника 24-летний футболист в составе украинского гранда может заменить Ефима Коноплю, если тот уйдет зимой либо летом.

В «Карпатах» игрока удерживать особо не планируют и на его замену рассматривают фулбека другого львовского клуба, а именно Виталия Романа.

В текущем сезоне Алексей Сыч провел семь матчей на клубном уровне, без результативных действий.

Ранее сообщалось о том, что клуб из топовой европейской лиги нацелился на игрока «Руха».