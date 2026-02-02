Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Турецкий легионер продолжает бойкот в Вересе
Украина. Премьер лига
02 февраля 2026, 23:07 |
203
0

Турецкий легионер продолжает бойкот в Вересе

Айдын недоволен своим положением в ровенской команде

02 февраля 2026, 23:07 |
203
0
Турецкий легионер продолжает бойкот в Вересе
ФК Верес. Эрен Айдин

Как стало известно Sport.ua, в спарринге «Вереса» на сборе в Турции – с грузинской «Иберией 1999» – вновь не принял участия один из лидеров ровенчан Эрен Айдын.

По имеющейся информации, он находится в расположении «Вереса» в Турции и не имеет проблем со здоровьем, однако недоволен тем, что клубное руководство отклонило несколько предложений о его продаже. Турецкий полузащитник связан контрактом с «Вересом» до 30 июня 2028 года.

В то же время на сборах в Турции продолжают восстанавливаться после травм легионеры: бразилец Весли и гамбиeц Аладжи Уолли.
На просмотре находится атакующий полузащитник из Руанды Давид Нийо.

В Турции ровенчане запланировали провести еще четыре спарринга.

Ранее спортивный директор «Вереса» рассказал о зимней трансферной кампании клуба.

По теме:
Защитник Вереса рассказал о ничьей в спарринге с чемпионом Грузии
Украинский клуб ищет новых футболистов через объявление в соцсетях
Новичок Полесья: «Война в Украине? А что я могу сделать – это жизнь»
Эрен Айдин Верес Ровно чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Наполи подписал вингера Алиссона
Футбол | 02 февраля 2026, 20:50 0
ОФИЦИАЛЬНО. Наполи подписал вингера Алиссона
ОФИЦИАЛЬНО. Наполи подписал вингера Алиссона

Бразилец покинул Спортинг

Жирона закрыла двери для футболиста сборной Украины
Футбол | 02 февраля 2026, 06:42 1
Жирона закрыла двери для футболиста сборной Украины
Жирона закрыла двери для футболиста сборной Украины

Каталонцы подписали Бельтрана, что ставит точку на приходе Шапаренко

Жирона может в ближайшее время продать Ваната. На него нацелился клуб АПЛ
Футбол | 02.02.2026, 14:01
Жирона может в ближайшее время продать Ваната. На него нацелился клуб АПЛ
Жирона может в ближайшее время продать Ваната. На него нацелился клуб АПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Атлетико завершил трансфер нападающего за серьезную сумму
Футбол | 02.02.2026, 19:55
ОФИЦИАЛЬНО. Атлетико завершил трансфер нападающего за серьезную сумму
ОФИЦИАЛЬНО. Атлетико завершил трансфер нападающего за серьезную сумму
АЛЬ-ШЕЙХ: «Этого боксера мы звать не будем, пусть уходит на пенсию»
Бокс | 02.02.2026, 07:42
АЛЬ-ШЕЙХ: «Этого боксера мы звать не будем, пусть уходит на пенсию»
АЛЬ-ШЕЙХ: «Этого боксера мы звать не будем, пусть уходит на пенсию»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Гвоздик потерпел сенсационное поражение нокаутом от серба Калайджича
Гвоздик потерпел сенсационное поражение нокаутом от серба Калайджича
02.02.2026, 06:00 7
Бокс
Жирона направила Динамо предложение о трансфере. Суркис принял решение
Жирона направила Динамо предложение о трансфере. Суркис принял решение
01.02.2026, 08:27 26
Футбол
МАРКЕВИЧ: «Он не пьянствовал, но очень любил гулянки, развлечения»
МАРКЕВИЧ: «Он не пьянствовал, но очень любил гулянки, развлечения»
01.02.2026, 15:24 5
Футбол
Чемпионат Европы по футзалу: определены полуфинальные пары
Чемпионат Европы по футзалу: определены полуфинальные пары
02.02.2026, 00:07 1
Футзал
Перес нашел Реалу нового тренера. Готовится чистка состава и супертрансферы
Перес нашел Реалу нового тренера. Готовится чистка состава и супертрансферы
31.01.2026, 17:10 7
Футбол
Алькарас дожал Джоковича и завоевал трофей Australian Open 2026
Алькарас дожал Джоковича и завоевал трофей Australian Open 2026
01.02.2026, 13:50 33
Теннис
Йожеф САБО: «Он сидит себе на скамейке и получает большую зарплату»
Йожеф САБО: «Он сидит себе на скамейке и получает большую зарплату»
01.02.2026, 09:47 7
Футбол
Усику нашли опасного соперника. Бой соберет стадион, где дрался Кличко
Усику нашли опасного соперника. Бой соберет стадион, где дрался Кличко
01.02.2026, 08:17
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем