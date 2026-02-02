Турецкий легионер продолжает бойкот в Вересе
Айдын недоволен своим положением в ровенской команде
Как стало известно Sport.ua, в спарринге «Вереса» на сборе в Турции – с грузинской «Иберией 1999» – вновь не принял участия один из лидеров ровенчан Эрен Айдын.
По имеющейся информации, он находится в расположении «Вереса» в Турции и не имеет проблем со здоровьем, однако недоволен тем, что клубное руководство отклонило несколько предложений о его продаже. Турецкий полузащитник связан контрактом с «Вересом» до 30 июня 2028 года.
В то же время на сборах в Турции продолжают восстанавливаться после травм легионеры: бразилец Весли и гамбиeц Аладжи Уолли.
На просмотре находится атакующий полузащитник из Руанды Давид Нийо.
В Турции ровенчане запланировали провести еще четыре спарринга.
Ранее спортивный директор «Вереса» рассказал о зимней трансферной кампании клуба.
