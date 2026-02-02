Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Аль-Хиляль подписал обладателя Золотого мяча 2022
Саудовская Аравия
02 февраля 2026, 23:10 | Обновлено 02 февраля 2026, 23:43
1260
1

ОФИЦИАЛЬНО. Аль-Хиляль подписал обладателя Золотого мяча 2022

Карим Бензема покинул Аль-Иттихад

02 февраля 2026, 23:10 | Обновлено 02 февраля 2026, 23:43
1260
1 Comments
ОФИЦИАЛЬНО. Аль-Хиляль подписал обладателя Золотого мяча 2022
ФК Аль-Хиляль. Карим Бензема

Саудовский «Аль-Хиляль» официально объявил о подписании французского нападающего саудовского «Аль-Иттихада» Карима Бензема.

Условия сотрудничества между 38-летним футболистом и клубом Про-лиги, как и условия его перехода из «Аль-Иттихада», пока не сообщаются.

В сезоне 2025/26 Карим Бензема провел 21 матч на клубном уровне, отличившись 16 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость обладателя Золотого мяча 2022 в 6 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что этот трансфер вызвал недовольство у португальского форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду, который из-за этого даже отказался играть за свой клуб.

По теме:
Челси отдал защитника в другой клуб АПЛ. Романо потвердил
ОФИЦИАЛЬНО. Замена Зинченко? Ноттингем подписал фулбека
ОФИЦИАЛЬНО. Вслед за Яремчуком. Лион подписал игрока ПСЖ
трансферы Карим Бензема Аль-Хиляль Аль-Иттихад Джидда чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Дмитрий Вус Источник: ФК Аль-Хиляль
Оцените материал
(24)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мальорка – Севилья. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 02 февраля 2026, 21:01 0
Мальорка – Севилья. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Мальорка – Севилья. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 2 февраля и начнется в 22:00 по Киеву

Игорь Суркис пообещал продать одного из лучших игроков Динамо
Футбол | 02 февраля 2026, 05:42 14
Игорь Суркис пообещал продать одного из лучших игроков Динамо
Игорь Суркис пообещал продать одного из лучших игроков Динамо

Шапаренко уйдет, если будет хорошее предложение

Усик нашел нового соперника. Это его самый тяжелый оппонент
Бокс | 02.02.2026, 07:02
Усик нашел нового соперника. Это его самый тяжелый оппонент
Усик нашел нового соперника. Это его самый тяжелый оппонент
Президент ФИФА призвал вернуть сборную россии: «Пора это сделать»
Футбол | 02.02.2026, 18:15
Президент ФИФА призвал вернуть сборную россии: «Пора это сделать»
Президент ФИФА призвал вернуть сборную россии: «Пора это сделать»
Чемпионат Европы по футзалу: определены полуфинальные пары
Футзал | 02.02.2026, 00:07
Чемпионат Европы по футзалу: определены полуфинальные пары
Чемпионат Европы по футзалу: определены полуфинальные пары
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
NATS
Плаксивому не говорите, а то рева будет
Ответить
0
Популярные новости
Бенфика с украинцем разгромила соперника и возглавила чемпионат Португалии
Бенфика с украинцем разгромила соперника и возглавила чемпионат Португалии
31.01.2026, 20:52
Волейбол
Усику нашли опасного соперника. Бой соберет стадион, где дрался Кличко
Усику нашли опасного соперника. Бой соберет стадион, где дрался Кличко
01.02.2026, 08:17
Бокс
В УАФ выступили с публичным заявлением о Мироне Маркевиче
В УАФ выступили с публичным заявлением о Мироне Маркевиче
02.02.2026, 07:03
Футбол
Перес нашел Реалу нового тренера. Готовится чистка состава и супертрансферы
Перес нашел Реалу нового тренера. Готовится чистка состава и супертрансферы
31.01.2026, 17:10 7
Футбол
Махмудов объяснил, почему Фьюри выбрал его в соперники
Махмудов объяснил, почему Фьюри выбрал его в соперники
02.02.2026, 03:22 2
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Шахтера Коваленко нашел новый клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Шахтера Коваленко нашел новый клуб
31.01.2026, 22:52 10
Футбол
Усик близок к подписанию исторического соглашения с Турки Аль-Шейхом
Усик близок к подписанию исторического соглашения с Турки Аль-Шейхом
01.02.2026, 07:20
Бокс
Жирона закрыла двери для футболиста сборной Украины
Жирона закрыла двери для футболиста сборной Украины
02.02.2026, 06:42 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем