ОФИЦИАЛЬНО. Аль-Хиляль подписал обладателя Золотого мяча 2022
Карим Бензема покинул Аль-Иттихад
Саудовский «Аль-Хиляль» официально объявил о подписании французского нападающего саудовского «Аль-Иттихада» Карима Бензема.
Условия сотрудничества между 38-летним футболистом и клубом Про-лиги, как и условия его перехода из «Аль-Иттихада», пока не сообщаются.
В сезоне 2025/26 Карим Бензема провел 21 матч на клубном уровне, отличившись 16 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость обладателя Золотого мяча 2022 в 6 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что этот трансфер вызвал недовольство у португальского форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду, который из-за этого даже отказался играть за свой клуб.
Karim Benzema is officially Hilali ✍️💙 pic.twitter.com/7YX5STm2z9— AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) February 2, 2026
