Вингер «Атлетика» из Бильбао Нико Уильямс выбыл на 6–8 недель из-за пубалгии. По сообщениям СМИ, он попробует специальное лечение, поскольку предложенное клубом не помогло его восстановлению.

Спортивный врач Дмитрий Бабелюк прокомментировал ситуацию:

«Мы не знаем всех деталей, но опыт подсказывает, что игрока пытались лечить различными аппаратными методиками, вроде лазеров, магнитов, ударных волн и других «процедур», которые мало что имеют общего с эффективностью.

Это довольно типичная ошибка в клубах разного уровня, но на самом деле это выглядит так, будто ты пытаешься чем-то занять игрока и надеешься, что все пройдет само собой.

Очень хорошо, если еще на этом фоне игрок выполняет какие-то упражнения. Лучшего лечения, чем физические упражнения, пауза от нагрузок и создание условий для заживления плюс образование игрока, еще не придумали.

Поэтому Уильямс уходит на 2–3 месяца вынужденной паузы и будет бороться с пубалгией проверенными методами, когда все wow-эффекты ожидаемо оказались неэффективными».