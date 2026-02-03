Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
03 февраля 2026, 00:09 | Обновлено 03 февраля 2026, 00:30
Вингер Атлетика надолго выбыл из-за пубалгии. Стали известны подробности

Нико Уильямс проведет вне футбола от 6 до 8 недель

Getty Images/Global Images Ukraine. Нико Уильямс

Вингер «Атлетика» из Бильбао Нико Уильямс выбыл на 6–8 недель из-за пубалгии. По сообщениям СМИ, он попробует специальное лечение, поскольку предложенное клубом не помогло его восстановлению.

Спортивный врач Дмитрий Бабелюк прокомментировал ситуацию:

«Мы не знаем всех деталей, но опыт подсказывает, что игрока пытались лечить различными аппаратными методиками, вроде лазеров, магнитов, ударных волн и других «процедур», которые мало что имеют общего с эффективностью.

Это довольно типичная ошибка в клубах разного уровня, но на самом деле это выглядит так, будто ты пытаешься чем-то занять игрока и надеешься, что все пройдет само собой.

Очень хорошо, если еще на этом фоне игрок выполняет какие-то упражнения. Лучшего лечения, чем физические упражнения, пауза от нагрузок и создание условий для заживления плюс образование игрока, еще не придумали.

Поэтому Уильямс уходит на 2–3 месяца вынужденной паузы и будет бороться с пубалгией проверенными методами, когда все wow-эффекты ожидаемо оказались неэффективными».

Николай Степанов Источник: Hospital Pass
