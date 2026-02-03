Италия03 февраля 2026, 01:28 |
Болонья – Милан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 23-го тура Серии А 2025/26
Во вторник, 3 февраля, состоится матч 23-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Болонья» и «Милан».
Игра пройдет в Болонье на стадионе «Стадио Ренато Далл'Ара».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 21:45 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Болонья – МиланСмотреть трансляцию
