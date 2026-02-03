Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Болонья – Милан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Италии
Болонья
03.02.2026 21:45 - : -
Милан
Италия
03 февраля 2026, 01:28 |
5
0

Болонья – Милан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 23-го тура Серии А 2025/26

03 февраля 2026, 01:28 |
5
0
Болонья – Милан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 3 февраля, состоится матч 23-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Болонья» и «Милан».

Игра пройдет в Болонье на стадионе «Стадио Ренато Далл'Ара».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 21:45 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Болонья – Милан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Болонья – Милан
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

По теме:
Удинезе – Рома – 1:0. Конец серии. Видео гола и обзор матча
ФОТО. ТОП-10 самых стильных футболистов мирового футбола
Неожиданное поражение. Рома без Довбика уступила Удинезе
Серия A чемпионат Италии по футболу смотреть онлайн Болонья Милан Болонья - Милан
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
