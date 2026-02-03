ОФИЦИАЛЬНО. Челси отпустил вице-чемпиона мира
Аксель Дисаси перешел в Вест Хэм
Лондонский «Вест Хэм» официально объявил о подписании французского центрального защитника лондонского «Челси» Акселя Дисаси.
Отмечается, что переход 27-летнего футболиста состоялся на правах аренды до завершения нынешней кампании.
В сезоне 2025/26 Аксель Дисаси провел 3 матча за молодежную команду «Челси», но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость вице-чемпиона мира 2022 в 15 миллионов евро.
Ранее «Челси» отпустил в аренду в «Эвертон» Тайрика Джорджа.
West Ham United is delighted to confirm the loan signing of France international defender Axel Disasi ✍️— West Ham United (@WestHam) February 2, 2026
Disasi joins from Premier League club Chelsea until the end of the 2025/26 season 🤝
