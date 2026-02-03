ОФИЦИАЛЬНО. Челси отпустил вице-чемпиона мира

Лондонский «Вест Хэм» официально объявил о подписании французского центрального защитника лондонского «Челси» Акселя Дисаси.

Отмечается, что переход 27-летнего футболиста состоялся на правах аренды до завершения нынешней кампании.

В сезоне 2025/26 Аксель Дисаси провел 3 матча за молодежную команду «Челси», но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость вице-чемпиона мира 2022 в 15 миллионов евро.

Ранее «Челси» отпустил в аренду в «Эвертон» Тайрика Джорджа.