Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Челси отпустил вице-чемпиона мира
Англия
03 февраля 2026, 02:40 | Обновлено 03 февраля 2026, 02:41
56
0

ОФИЦИАЛЬНО. Челси отпустил вице-чемпиона мира

Аксель Дисаси перешел в Вест Хэм

03 февраля 2026, 02:40 | Обновлено 03 февраля 2026, 02:41
56
0
ОФИЦИАЛЬНО. Челси отпустил вице-чемпиона мира
ФК Вест Хэм. Аксель Дисаси

Лондонский «Вест Хэм» официально объявил о подписании французского центрального защитника лондонского «Челси» Акселя Дисаси.

Отмечается, что переход 27-летнего футболиста состоялся на правах аренды до завершения нынешней кампании.

В сезоне 2025/26 Аксель Дисаси провел 3 матча за молодежную команду «Челси», но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость вице-чемпиона мира 2022 в 15 миллионов евро.

Ранее «Челси» отпустил в аренду в «Эвертон» Тайрика Джорджа.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Опытный полузащитник Лацио стал игроком Сельты
ОФИЦИАЛЬНО. Аль-Хиляль потратил 23 млн евро на 19-летнего хавбека
Шанс для Сикана? Сандерленд подписал лучшего бомбардира Андерлехта
трансферы аренда игрока Челси трансферы АПЛ Вест Хэм Аксель Дисаси
Дмитрий Вус Источник: ФК Вест Хэм
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В УАФ выступили с публичным заявлением о Мироне Маркевиче
Футбол | 02 февраля 2026, 07:03 0
В УАФ выступили с публичным заявлением о Мироне Маркевиче
В УАФ выступили с публичным заявлением о Мироне Маркевиче

Легендарному тренеру исполнилось 75 лет!

Суркис сделал футболисту Динамо самую высокую зарплату в чемпионате Украины
Футбол | 02 февраля 2026, 08:34 14
Суркис сделал футболисту Динамо самую высокую зарплату в чемпионате Украины
Суркис сделал футболисту Динамо самую высокую зарплату в чемпионате Украины

Шапаренко подписал соглашение на пять лет

Жена Зинченко отреагировала на трансфер Александра в Аякс
Футбол | 02.02.2026, 07:47
Жена Зинченко отреагировала на трансфер Александра в Аякс
Жена Зинченко отреагировала на трансфер Александра в Аякс
Севилья потерпела фиаско в чемпионате Испании от Мальорки
Футбол | 03.02.2026, 00:04
Севилья потерпела фиаско в чемпионате Испании от Мальорки
Севилья потерпела фиаско в чемпионате Испании от Мальорки
Олейникова откажется от рукопожатия с венгеркой, которая играла на россии
Теннис | 02.02.2026, 17:52
Олейникова откажется от рукопожатия с венгеркой, которая играла на россии
Олейникова откажется от рукопожатия с венгеркой, которая играла на россии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Жирона может в ближайшее время продать Ваната. На него нацелился клуб АПЛ
Жирона может в ближайшее время продать Ваната. На него нацелился клуб АПЛ
02.02.2026, 14:01 8
Футбол
Махмудов объяснил, почему Фьюри выбрал его в соперники
Махмудов объяснил, почему Фьюри выбрал его в соперники
02.02.2026, 03:22 2
Бокс
Алькарас дожал Джоковича и завоевал трофей Australian Open 2026
Алькарас дожал Джоковича и завоевал трофей Australian Open 2026
01.02.2026, 13:50 32
Теннис
Йожеф САБО: «Как Жирона купила этого украинца, они что, слепые?»
Йожеф САБО: «Как Жирона купила этого украинца, они что, слепые?»
02.02.2026, 08:07 32
Футбол
Жирона закрыла двери для футболиста сборной Украины
Жирона закрыла двери для футболиста сборной Украины
02.02.2026, 06:42 1
Футбол
Усик близок к подписанию исторического соглашения с Турки Аль-Шейхом
Усик близок к подписанию исторического соглашения с Турки Аль-Шейхом
01.02.2026, 07:20
Бокс
Йожеф САБО: «Он сидит себе на скамейке и получает большую зарплату»
Йожеф САБО: «Он сидит себе на скамейке и получает большую зарплату»
01.02.2026, 09:47 7
Футбол
Гвоздик потерпел сенсационное поражение нокаутом от серба Калайджича
Гвоздик потерпел сенсационное поражение нокаутом от серба Калайджича
02.02.2026, 06:00 8
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем