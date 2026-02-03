ОФИЦИАЛЬНО. Ренн за 10 млн купил лучшего бомбардира молодежного ЧМ

Французский «Ренн» и португальский «Фамаликан» договорились о переходе форварда Яссира Забири.

20–летний нападающий официально оформил отношения с новым клубом, подписав долгосрочное соглашение, рассчитанное до 2029 года.

По сведениям издания L’Équipe, за трансфер игрока было выплачено порядка 10 млн евро.

Отметим, что представитель сборной Марокко завоевал титул лучшего снайпера на минувшем молодежном чемпионате мира (U20), поразив ворота соперников 5 раз. Его два точных удара в финальном поединке помогли марокканцам одолеть сверстников из Аргентины и завоевать трофей.

В текущем розыгрыше португальского первенства Яссир принял участие в 12 встречах, в которых сумел отличиться 4 забитыми мячами.