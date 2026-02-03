ОФИЦИАЛЬНО. Ренн за 10 млн купил лучшего бомбардира молодежного ЧМ
Забири перебирается из Португалии во Францию
Французский «Ренн» и португальский «Фамаликан» договорились о переходе форварда Яссира Забири.
20–летний нападающий официально оформил отношения с новым клубом, подписав долгосрочное соглашение, рассчитанное до 2029 года.
По сведениям издания L’Équipe, за трансфер игрока было выплачено порядка 10 млн евро.
Отметим, что представитель сборной Марокко завоевал титул лучшего снайпера на минувшем молодежном чемпионате мира (U20), поразив ворота соперников 5 раз. Его два точных удара в финальном поединке помогли марокканцам одолеть сверстников из Аргентины и завоевать трофей.
В текущем розыгрыше португальского первенства Яссир принял участие в 12 встречах, в которых сумел отличиться 4 забитыми мячами.
𝗬𝗮𝘀𝘀𝗶𝗿 𝗭𝗮𝗯𝗶𝗿𝗶 𝗲𝘀𝘁 𝗥𝗼𝘂𝗴𝗲 𝗲𝘁 𝗡𝗼𝗶𝗿 🏹— Stade Rennais F.C. (@staderennais) February 2, 2026
Sacré meilleur buteur du Mondial U20 2025, promesse marocaine, l'attaquant de 20 ans rejoint la Bretagne en provenance du FC Famalicão au Portugal. Bienvenue Yassir 🔥
✍️ Une arrivée validée par @hellowork
