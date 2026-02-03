Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Ренн за 10 млн купил лучшего бомбардира молодежного ЧМ
Франция
03 февраля 2026, 03:37 | Обновлено 03 февраля 2026, 03:38
86
0

ОФИЦИАЛЬНО. Ренн за 10 млн купил лучшего бомбардира молодежного ЧМ

Забири перебирается из Португалии во Францию

03 февраля 2026, 03:37 | Обновлено 03 февраля 2026, 03:38
86
0
ОФИЦИАЛЬНО. Ренн за 10 млн купил лучшего бомбардира молодежного ЧМ
staderennais

Французский «Ренн» и португальский «Фамаликан» договорились о переходе форварда Яссира Забири.

20–летний нападающий официально оформил отношения с новым клубом, подписав долгосрочное соглашение, рассчитанное до 2029 года.

По сведениям издания L’Équipe, за трансфер игрока было выплачено порядка 10 млн евро.

Отметим, что представитель сборной Марокко завоевал титул лучшего снайпера на минувшем молодежном чемпионате мира (U20), поразив ворота соперников 5 раз. Его два точных удара в финальном поединке помогли марокканцам одолеть сверстников из Аргентины и завоевать трофей.

В текущем розыгрыше португальского первенства Яссир принял участие в 12 встречах, в которых сумел отличиться 4 забитыми мячами.

По теме:
19-летние таланты из Баварии и Ман Сити присоединились к Ювентусу
Роналду может покинуть Аль-Наср – известна сумма отступных в контракте
ОФИЦИАЛЬНО. Опытный полузащитник Лацио стал игроком Сельты
Яссир Забири Ренн Фамаликау трансферы Лиги 1 трансферы
Михаил Олексиенко
Михаил Олексиенко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. БК Кривбасс снялся с чемпионата Украины
Баскетбол | 02 февраля 2026, 20:42 6
ОФИЦИАЛЬНО. БК Кривбасс снялся с чемпионата Украины
ОФИЦИАЛЬНО. БК Кривбасс снялся с чемпионата Украины

Клуб прекращает свои выступления в Суперлиге сезона 2025/2026 годов

ОФИЦИАЛЬНО. Эвертон арендовал таланта Челси с опцией выкупа
Футбол | 03 февраля 2026, 02:11 0
ОФИЦИАЛЬНО. Эвертон арендовал таланта Челси с опцией выкупа
ОФИЦИАЛЬНО. Эвертон арендовал таланта Челси с опцией выкупа

Тайрик Джордж сменил клубную прописку

В УАФ выступили с публичным заявлением о Мироне Маркевиче
Футбол | 02.02.2026, 07:03
В УАФ выступили с публичным заявлением о Мироне Маркевиче
В УАФ выступили с публичным заявлением о Мироне Маркевиче
Жена Зинченко отреагировала на трансфер Александра в Аякс
Футбол | 02.02.2026, 07:47
Жена Зинченко отреагировала на трансфер Александра в Аякс
Жена Зинченко отреагировала на трансфер Александра в Аякс
Президент ФИФА призвал вернуть сборную россии: «Пора это сделать»
Футбол | 02.02.2026, 18:15
Президент ФИФА призвал вернуть сборную россии: «Пора это сделать»
Президент ФИФА призвал вернуть сборную россии: «Пора это сделать»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Известно, сколько заработал Алькарас за выигранный трофей Australian Open
Известно, сколько заработал Алькарас за выигранный трофей Australian Open
01.02.2026, 14:50
Теннис
Суркис сделал футболисту Динамо самую высокую зарплату в чемпионате Украины
Суркис сделал футболисту Динамо самую высокую зарплату в чемпионате Украины
02.02.2026, 08:34 15
Футбол
Игорь Суркис пообещал продать одного из лучших игроков Динамо
Игорь Суркис пообещал продать одного из лучших игроков Динамо
02.02.2026, 05:42 17
Футбол
Усик нашел нового соперника. Это его самый тяжелый оппонент
Усик нашел нового соперника. Это его самый тяжелый оппонент
02.02.2026, 07:02 13
Бокс
Жирона закрыла двери для футболиста сборной Украины
Жирона закрыла двери для футболиста сборной Украины
02.02.2026, 06:42 1
Футбол
Красюк обратился к Гвоздику после сенсационного фиаско с Калайджичем
Красюк обратился к Гвоздику после сенсационного фиаско с Калайджичем
02.02.2026, 15:42 9
Бокс
Ребров определил будущее Ярмоленко в сборной Украины
Ребров определил будущее Ярмоленко в сборной Украины
01.02.2026, 09:32 12
Футбол
Гвоздик потерпел сенсационное поражение нокаутом от серба Калайджича
Гвоздик потерпел сенсационное поражение нокаутом от серба Калайджича
02.02.2026, 06:00 9
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем