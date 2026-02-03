19 голов и 11 ассистов. Жоау Феликс проводит яркий сезон за Аль-Наср

Португалец Жоау Феликс проводит блестящий сезон в составе «Аль-Наср» и является одним из ключевых игроков саудовского клуба.

Португальский нападающий в текущем сезоне сыграл 29 матчей во всех турнирах, в которых забил 19 голов и отдал 11 результативных передач. В среднем Феликс принимает участие в результативном действии каждые 122 минуты.

В саудовской лиге 26-летний футболист провел 19 поединков, отметившись 13 голами и 8 ассистами. Его партнер по атаке Криштиану Роналду имеет 17 голов и 1 ассист.

Также Жоау результативно действует в Лиге чемпионов Азии, где в 6 матчах забил 4 мяча и отдал 2 голевые передачи. Еще два гола и один ассист Феликс записал на свой счет в 4 матчах национальных кубковых турниров.

Жоау Феликс присоединился к «Аль-Наср» 29 июля 2025 года, подписав контракт до 30 июня 2027 года. По данным Transfermarkt, его текущая трансферная стоимость составляет 25 млн евро, хотя в пиковый период карьеры она достигала 100 млн.

На счету португальца также солидный список достижений: чемпион Португалии 2018/19 с «Бенфикой», чемпион Испании 2020/21 с «Атлетико» Мадрид, победитель Лиги конференций 2024/25 с «Челси», двукратный чемпион Лиги наций 2018/19, 2024/25 с Португалией. За национальную сборную Португалии Феликс провел 50 матчей и забил 11 голов.

Стабильной игрой и результативностью Жоау Феликс стал лидером «Аль-Наср» и одной из главных звезд саудовской лиги.

Статистика Жоау Феликса за Аль-Наср в текущем сезоне

Лучшие бомбардиры сезона чемпионата Саудовской Аравии