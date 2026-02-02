Мане решает без Роналду. Аль-Наср минимально переиграл Аль-Рияд
Единственный в матче гол на 40-й минуте забил Садио Мане
Вечером 2 февраля сыгран матч 20-го тура чемпионата Саудовской Аравии.
Аль-Наср из Эр-Рияда в столичном дерби в гостях минимально переиграл Аль-Рияд (1:0).
Единственный в матче гол на 40-й минуте с передачи Жоау Феликса забил сенегальский форвард Садио Мане.
Португальский форвард Криштиану Роналду не играл из-за конфликта с руководством клуба Аль-Наср по поводу трансферной политики.
В турнирной таблице Аль-Наср догнал Аль-Хиляль, который свой матч тура проводит позже вечером.
Топ-7: Аль-Хиляль, Аль-Наср (по 46 очков), Аль-Ахли (43), Аль-Кадисия (40), Аль-Таавун (38), Аль-Иттихад (34), Аль-Иттифак (29).
Чемпионат Саудовской Аравии
20-й тур, 29 января 2025
Аль-Рияд – Аль-Наср – 0:1
Гол: Садио Мане, 40
Видео гола и обзор матча
События матча
