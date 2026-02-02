Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мане решает без Роналду. Аль-Наср минимально переиграл Аль-Рияд
Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Рияд
02.02.2026 17:15 – FT 0 : 1
Аль-Наср Эр-Рияд
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Саудовская Аравия
02 февраля 2026, 21:21 | Обновлено 02 февраля 2026, 21:26
200
0

Мане решает без Роналду. Аль-Наср минимально переиграл Аль-Рияд

Единственный в матче гол на 40-й минуте забил Садио Мане

02 февраля 2026, 21:21 | Обновлено 02 февраля 2026, 21:26
200
0
Мане решает без Роналду. Аль-Наср минимально переиграл Аль-Рияд
Getty Images/Global Images Ukraine. Садио Мане

Вечером 2 февраля сыгран матч 20-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Аль-Наср из Эр-Рияда в столичном дерби в гостях минимально переиграл Аль-Рияд (1:0).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Единственный в матче гол на 40-й минуте с передачи Жоау Феликса забил сенегальский форвард Садио Мане.

Португальский форвард Криштиану Роналду не играл из-за конфликта с руководством клуба Аль-Наср по поводу трансферной политики.

В турнирной таблице Аль-Наср догнал Аль-Хиляль, который свой матч тура проводит позже вечером.

Топ-7: Аль-Хиляль, Аль-Наср (по 46 очков), Аль-Ахли (43), Аль-Кадисия (40), Аль-Таавун (38), Аль-Иттихад (34), Аль-Иттифак (29).

Чемпионат Саудовской Аравии

20-й тур, 29 января 2025

Аль-Рияд – Аль-Наср – 0:1

Гол: Садио Мане, 40

Видео гола и обзор матча

События матча

40’
ГОЛ ! Мяч забил Садио Мане (Аль-Наср Эр-Рияд), асcист Жоау Феликс.
По теме:
Фабрицио Романо назвал новый клуб Карима Бензема
Роналду ведет переговоры с грандом АПЛ. Трансфер близок
Роналду в последний момент может перейти в один из крупнейших клубов мира
чемпионат Саудовской Аравии по футболу Криштиану Роналду Садио Мане Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Рияд видео голов и обзор Жоау Феликс
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Суркис сделал футболисту Динамо самую высокую зарплату в чемпионате Украины
Футбол | 02 февраля 2026, 08:34 14
Суркис сделал футболисту Динамо самую высокую зарплату в чемпионате Украины
Суркис сделал футболисту Динамо самую высокую зарплату в чемпионате Украины

Шапаренко подписал соглашение на пять лет

Усик нашел нового соперника. Это его самый тяжелый оппонент
Бокс | 02 февраля 2026, 07:02 11
Усик нашел нового соперника. Это его самый тяжелый оппонент
Усик нашел нового соперника. Это его самый тяжелый оппонент

Украинец хочет трилогии с Тайсоном Фьюри

ОФИЦИАЛЬНО. Лион объявил о переходе Романа Яремчука. Известны детали
Футбол | 02.02.2026, 19:10
ОФИЦИАЛЬНО. Лион объявил о переходе Романа Яремчука. Известны детали
ОФИЦИАЛЬНО. Лион объявил о переходе Романа Яремчука. Известны детали
Мальорка – Севилья. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 02.02.2026, 21:01
Мальорка – Севилья. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Мальорка – Севилья. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Игорь Суркис пообещал продать одного из лучших игроков Динамо
Футбол | 02.02.2026, 05:42
Игорь Суркис пообещал продать одного из лучших игроков Динамо
Игорь Суркис пообещал продать одного из лучших игроков Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
МИЧЕЛ: «Лучший вариант для него – уйти из Жироны. Это хорошее решение»
МИЧЕЛ: «Лучший вариант для него – уйти из Жироны. Это хорошее решение»
01.02.2026, 09:19 5
Футбол
Динамо оформит первый зимний трансфер. Его посоветовал купить Мудрик
Динамо оформит первый зимний трансфер. Его посоветовал купить Мудрик
01.02.2026, 08:58 15
Футбол
Тайсон Фьюри отказался от боя, который мог принести ему огромный гонорар
Тайсон Фьюри отказался от боя, который мог принести ему огромный гонорар
01.02.2026, 08:32
Бокс
Махмудов объяснил, почему Фьюри выбрал его в соперники
Махмудов объяснил, почему Фьюри выбрал его в соперники
02.02.2026, 03:22 2
Бокс
Йожеф САБО: «Он сидит себе на скамейке и получает большую зарплату»
Йожеф САБО: «Он сидит себе на скамейке и получает большую зарплату»
01.02.2026, 09:47 7
Футбол
Усик близок к подписанию исторического соглашения с Турки Аль-Шейхом
Усик близок к подписанию исторического соглашения с Турки Аль-Шейхом
01.02.2026, 07:20
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Шахтера Коваленко нашел новый клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Шахтера Коваленко нашел новый клуб
31.01.2026, 22:52 10
Футбол
Бенфика с украинцем разгромила соперника и возглавила чемпионат Португалии
Бенфика с украинцем разгромила соперника и возглавила чемпионат Португалии
31.01.2026, 20:52
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем