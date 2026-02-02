Мане решает без Роналду. Аль-Наср минимально переиграл Аль-Рияд

Вечером 2 февраля сыгран матч 20-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Аль-Наср из Эр-Рияда в столичном дерби в гостях минимально переиграл Аль-Рияд (1:0).

Единственный в матче гол на 40-й минуте с передачи Жоау Феликса забил сенегальский форвард Садио Мане.

Португальский форвард Криштиану Роналду не играл из-за конфликта с руководством клуба Аль-Наср по поводу трансферной политики.

В турнирной таблице Аль-Наср догнал Аль-Хиляль, который свой матч тура проводит позже вечером.

Топ-7: Аль-Хиляль, Аль-Наср (по 46 очков), Аль-Ахли (43), Аль-Кадисия (40), Аль-Таавун (38), Аль-Иттихад (34), Аль-Иттифак (29).

Чемпионат Саудовской Аравии

20-й тур, 29 января 2025

Аль-Рияд – Аль-Наср – 0:1

Гол: Садио Мане, 40

