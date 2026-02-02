Шахтер официально объявил об уходе игрока, который не нужен Турану

Грузинский защитник «Шахтера» Лука Лацабидзе на правах аренды будет играть за датский «Вайле». Соглашение рассчитано до окончания сезона-2025/26, сообщает пресс-служба донецкого клуба.

Напомним, Лацабидзе стал игроком «Шахтера» в феврале 2024 года. Выступал за юношескую команду «горняков», а также играл в аренде за «Черноморец» и «Динамо» (Тбилиси).

«Вайле» в текущем сезоне после 18 туров занимает 12-е место в таблице Суперлиги Дании.

Защитник имеет рост более 190 см и ранее был близок к переходу в испанский «Кадис», однако сделка сорвалась.