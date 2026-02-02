Шахтер официально объявил об уходе игрока, который не нужен Турану
Лука Лацабидзе арендован «Вайле»
Грузинский защитник «Шахтера» Лука Лацабидзе на правах аренды будет играть за датский «Вайле». Соглашение рассчитано до окончания сезона-2025/26, сообщает пресс-служба донецкого клуба.
Напомним, Лацабидзе стал игроком «Шахтера» в феврале 2024 года. Выступал за юношескую команду «горняков», а также играл в аренде за «Черноморец» и «Динамо» (Тбилиси).
«Вайле» в текущем сезоне после 18 туров занимает 12-е место в таблице Суперлиги Дании.
Защитник имеет рост более 190 см и ранее был близок к переходу в испанский «Кадис», однако сделка сорвалась.
