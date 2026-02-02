Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Шахтер официально объявил об уходе игрока, который не нужен Турану
Украина. Премьер лига
02 февраля 2026, 22:03
Шахтер официально объявил об уходе игрока, который не нужен Турану

Лука Лацабидзе арендован «Вайле»

ФК Шахтер. Лука Лацабидзе

Грузинский защитник «Шахтера» Лука Лацабидзе на правах аренды будет играть за датский «Вайле». Соглашение рассчитано до окончания сезона-2025/26, сообщает пресс-служба донецкого клуба.

Напомним, Лацабидзе стал игроком «Шахтера» в феврале 2024 года. Выступал за юношескую команду «горняков», а также играл в аренде за «Черноморец» и «Динамо» (Тбилиси).

«Вайле» в текущем сезоне после 18 туров занимает 12-е место в таблице Суперлиги Дании.

Защитник имеет рост более 190 см и ранее был близок к переходу в испанский «Кадис», однако сделка сорвалась.

В Шахтере нашли замену Конопле. Могут подписать уже зимой
Фабрицио Романо назвал новый клуб Карима Бензема
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер отпустил защитника в Европу
трансферы Динамо Тбилиси аренда игрока Шахтер Донецк чемпионат Дании по футболу чемпионат Грузии по футболу Вайле трансферы УПЛ Лука Лацабидзе
Дмитрий Олийченко Источник: ФК Шахтер Донецк
