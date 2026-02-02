САБО: «Он не выдающийся футболист, не тянет топ-уровень, просто ноль»

Известный в прошлом тренер и футболист «Динамо» Йожеф Сабо поделился мыслями о новичке амстердамского «Аякса» Александре Зинченко – футболисте сборной Украины.

«Зинченко никогда не был выдающимся игроком, он футболист среднего уровня, которых у нас много. Зинченко – свободный художник на поле, который привык играть на чистых мячах, а в отборе – ноль.

Он опускается все ниже. Сначала Ноттингем, теперь Аякс. Это показатель того, что он не тянет топ-уровень. Сейчас уже совсем другой футбол», – сказал Сабо.