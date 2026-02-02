Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. САБО: «Он не выдающийся футболист, не тянет топ-уровень, просто ноль»
Нидерланды
02 февраля 2026, 23:14 |
891
0

САБО: «Он не выдающийся футболист, не тянет топ-уровень, просто ноль»

Йожеф – об Александре Зинченко

02 февраля 2026, 23:14 |
891
0
САБО: «Он не выдающийся футболист, не тянет топ-уровень, просто ноль»
УАФ. Йожеф Сабо

Известный в прошлом тренер и футболист «Динамо» Йожеф Сабо поделился мыслями о новичке амстердамского «Аякса» Александре Зинченко – футболисте сборной Украины.

«Зинченко никогда не был выдающимся игроком, он футболист среднего уровня, которых у нас много. Зинченко – свободный художник на поле, который привык играть на чистых мячах, а в отборе – ноль.

Он опускается все ниже. Сначала Ноттингем, теперь Аякс. Это показатель того, что он не тянет топ-уровень. Сейчас уже совсем другой футбол», – сказал Сабо.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Замена Зинченко? Ноттингем подписал фулбека
«Многие кричат ​​всякое, но…» Экс-игрок сборной Украины – о Зинченко
Яремчук обошел Зинченко по суммарным трансферам в карьере
Йожеф Сабо Александр Зинченко Аякс чемпионат Нидерландов по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(23)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Лион объявил о переходе Романа Яремчука. Известны детали
Футбол | 02 февраля 2026, 19:10 12
ОФИЦИАЛЬНО. Лион объявил о переходе Романа Яремчука. Известны детали
ОФИЦИАЛЬНО. Лион объявил о переходе Романа Яремчука. Известны детали

Форвард греческого «Олимпиакоса» продолжит карьеру в чемпионате Франции на правах аренды

АЛЬ-ШЕЙХ: «Этого боксера мы звать не будем, пусть уходит на пенсию»
Бокс | 02 февраля 2026, 07:42 1
АЛЬ-ШЕЙХ: «Этого боксера мы звать не будем, пусть уходит на пенсию»
АЛЬ-ШЕЙХ: «Этого боксера мы звать не будем, пусть уходит на пенсию»

Функционер – о Сауле Альваресе

Жена Зинченко отреагировала на трансфер Александра в Аякс
Футбол | 02.02.2026, 07:47
Жена Зинченко отреагировала на трансфер Александра в Аякс
Жена Зинченко отреагировала на трансфер Александра в Аякс
Чемпионат Европы по футзалу: определены полуфинальные пары
Футзал | 02.02.2026, 00:07
Чемпионат Европы по футзалу: определены полуфинальные пары
Чемпионат Европы по футзалу: определены полуфинальные пары
Мальорка – Севилья. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 02.02.2026, 21:01
Мальорка – Севилья. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Мальорка – Севилья. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усику нашли опасного соперника. Бой соберет стадион, где дрался Кличко
Усику нашли опасного соперника. Бой соберет стадион, где дрался Кличко
01.02.2026, 08:17
Бокс
Ребров определил будущее Ярмоленко в сборной Украины
Ребров определил будущее Ярмоленко в сборной Украины
01.02.2026, 09:32 12
Футбол
Усик нашел нового соперника. Это его самый тяжелый оппонент
Усик нашел нового соперника. Это его самый тяжелый оппонент
02.02.2026, 07:02 13
Бокс
Суркис сделал футболисту Динамо самую высокую зарплату в чемпионате Украины
Суркис сделал футболисту Динамо самую высокую зарплату в чемпионате Украины
02.02.2026, 08:34 14
Футбол
Бенфика с украинцем разгромила соперника и возглавила чемпионат Португалии
Бенфика с украинцем разгромила соперника и возглавила чемпионат Португалии
31.01.2026, 20:52
Волейбол
Реванш старых знакомых. Сборная Украины покинула Евро-2026
Реванш старых знакомых. Сборная Украины покинула Евро-2026
31.01.2026, 19:17 33
Футзал
МИЧЕЛ: «Лучший вариант для него – уйти из Жироны. Это хорошее решение»
МИЧЕЛ: «Лучший вариант для него – уйти из Жироны. Это хорошее решение»
01.02.2026, 09:19 5
Футбол
Динамо оформит первый зимний трансфер. Его посоветовал купить Мудрик
Динамо оформит первый зимний трансфер. Его посоветовал купить Мудрик
01.02.2026, 08:58 16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем