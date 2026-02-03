В донецкий Шахтер прибыло усиление из четырех новичков

Донецкий «Шахтер» продолжает активно работать на африканском трансферном рынке. Юношеская команда «горняков» получила существенное подкрепление – в расположение коллектива U-19, который возглавляет Алексей Белик, прибыли сразу четверо футболистов из Гамбии.

Сообщается, что все новички представляют атакующую линию: среди них есть центральный нападающий, два вингера и атакующий полузащитник.

Ранее появилась информация, что Конопля решил не связывать свое будущее с «Шахтером» и подписывать новый контракт.