Украина. Премьер лига03 февраля 2026, 00:30 |
573
0
В донецкий Шахтер прибыло усиление из четырех новичков
«Горняки» усиливаются на африканском рынке
03 февраля 2026, 00:30 |
573
0
Донецкий «Шахтер» продолжает активно работать на африканском трансферном рынке. Юношеская команда «горняков» получила существенное подкрепление – в расположение коллектива U-19, который возглавляет Алексей Белик, прибыли сразу четверо футболистов из Гамбии.
Сообщается, что все новички представляют атакующую линию: среди них есть центральный нападающий, два вингера и атакующий полузащитник.
Ранее появилась информация, что Конопля решил не связывать свое будущее с «Шахтером» и подписывать новый контракт.
